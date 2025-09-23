To był genialny odkurzacz. Teraz jest jeszcze lepszy

Dreame H15 Pro to jeden z najlepszych odkurzaczy, jakie mieliśmy ostatnio okazję testować. Teraz powraca w nowej wersji, dzięki której lepiej sprawdzi się w większej liczbie mieszkań.

Odkurzacz Dreame H15 Pro teraz sprawdzi się też na dywanach

Dreame H15 Pro zakończył testy w Tabletowo.pl z oceną 8/10. To jeden z najlepszych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia, ale o ile łatwo docenić go na podłogach twardych, to w przypadku wykładzin i dywanów sprawdzi się raczej kiepsko. Tak przynajmniej było do tej pory, bo nowy model sporo w tej kwestii zmienia.

Na rynku pojawił się odkurzacz Dreame H15 Pro CarpetFlex. Zasadniczo jest tym samym urządzeniem, ale producent dorzuca do zestawu dodatkową szczotkę – przeznaczoną właśnie do odkurzania dywanów i wykładzin.

Według Dreame nowa szczotka cechuje się bardzo wysoką skutecznością, jeśli chodzi o usuwanie kurzu, zwierzęcej sierści czy nawet rozlanych płynów w niewielkich ilościach. Robi użytek z wysokiej siły ssania (do 23000 Pa), która jest w dodatku automatycznie regulowana na podstawie wskazań zintegrowanego czujnika RGB.

Szczotka umożliwia czyszczenie od krawędzi do krawędzi, dzięki czemu radzi sobie także ze zbieraniem kurzu przy listwach przypodłogowych. Może też pracować z ramieniem rozłożonym na płasko, co umożliwia efektywne sprzątanie pod łóżkiem i meblami.

Dreame H15 Pro CarpetFlex (fot. Dreame)

Czysto i higienicznie

Podobnie jak szczotka do sprzątania na mokro, CarpetFlex oferuje również samoczyszczenie w wodzie o temperaturze 100 stopni Celsjusza, z suszeniem gorącym powietrzem (90 stopni Celsjusza) – cały proces trwa 20 minut. Warto też wspomnieć o zintegrowanym ostrzu skracającym włosy (zapobiegając tym samym zatykaniu urządzenia) oraz technologii delikatnego zwilżania kurzu podczas opróżniania pojemnika (aby jego drobinki nie wracały do atmosfery).

Niezmiennie urządzenie oferuje też około 60 minut działania między ładowaniami, funkcję mopowania i wsysania płynów oraz wygodną obsługę dzięki czytelnemu wyświetlaczowi i komunikatom głosowym.

Ile kosztuje odkurzacz Dreame H15 Pro CarpetFlex?

Odkurzacz pionowy Dreame H15 Pro CarpetFlex trafił już do sprzedaży. Jego cena została ustalona na 699 dolarów (równowartość ~2525 złotych). Na razie nie wiadomo, kiedy (i czy w ogóle) zadebiutuje także na polskim rynku. Model podstawowy w oficjalnej dystrybucji kosztuje u nas obecnie 2099 złotych.