Ta zmiana w Tłumaczu Google spodoba się użytkownikom

Tłumacz Google to jedno z narzędzi, z których bez wątpienia każdy z nas wielokrotnie korzystał. Niestety, mimo lat rozwoju nadal zdarza się, że niektóre tłumaczenia są nieprecyzyjne lub nieoddające pełnego kontekstu. Google postanowiło rozwiązać ten problem wprowadzając nową funkcję.

Nowa funkcja AI ma poprawić kontekst tłumaczeń

Tłumacz Google od lat ułatwia komunikację pomiędzy użytkownikami różnych języków, ale – jak każde narzędzie oparte na sztucznej inteligencji – nie jest wolne od błędów. Czasami brakuje w nim pełnego kontekstu, przez co niektóre frazy mogą być tłumaczone w sposób sztuczny lub nieodpowiedni do danej sytuacji. Google dostrzegło ten problem i postanowiło wdrożyć funkcję „Ask a question” (czyli po polsku prawdopodobna nazwa to „Zadaj pytanie”), która pozwoli użytkownikom zadawać dodatkowe pytania dotyczące uzyskanych tłumaczeń.

Nowość została odkryta w kodzie aplikacji Tłumacza Google w wersji 9.1.76.720631521.2. Jak wynika z analizy, użytkownicy wkrótce zobaczą w aplikacji nowy przycisk z napisem „Ask a question”, który, według wstępnych spekulacji, ma być zasilany przez Gemini. Dzięki temu użytkownicy będą mogli dopytać AI o dokładniejsze znaczenie tłumaczenia, poprosić o kontekst kulturowy lub otrzymać alternatywne wersje zdań.

Google nie podało jeszcze dokładnej daty wdrożenia tej funkcji. Jak na razie w obecnej wersji aplikacji przycisk nie jest jeszcze aktywny, co oznacza, że nowość może pojawić się w jednej z najbliższych aktualizacji.

Nie są to jedyne zmiany, które szykuje Google

Oprócz funkcji „Ask a question” Tłumacz Google doczeka się również odświeżonego interfejsu zarządzania kontami. Według Android Authority aplikacja ma otrzymać nowy przełącznik kont w ustawieniach, który ułatwi szybkie przełączanie się między różnymi profilami Google bez konieczności zamykania aplikacji. To niewielka, ale znacząca zmiana, zwłaszcza dla osób korzystających z wielu kont, np. prywatnego i służbowego.

Wprowadzenie funkcji pozwalającej na zadawanie dodatkowych pytań do tłumaczeń może znacząco poprawić jakość korzystania z Tłumacza Google. Do tej pory użytkownicy musieli szukać dodatkowych wyjaśnień samodzielnie, np. porównując tłumaczenia w różnych aplikacjach.

Teraz Google chce, aby sztuczna inteligencja pełniła rolę wirtualnego asystenta językowego, który nie tylko tłumaczy, ale także pomaga zrozumieć pełne znaczenie tekstu. Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie funkcja zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom.