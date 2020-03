TikTok nie chciał promować brzydkich i biednych użytkowników

Do sieci wyciekły wytyczne dla moderatorów TikToka. Cóż, dokumenty nie przedstawiają serwisu społecznościowego w zbyt dobrym świetle

To nie jest miejsce dla starych i brzydkich ludzi

TikTok zawiera sekcję „Dla Ciebie”, która cieszy się dużą popularnością i pozwala dotrzeć do szerokiego grona użytkowników. Osoby, chcące wybić się w tym serwisie społecznościowym, stosują różne praktyki, aby ich materiały pojawiły się we wspomnianej karcie. Niestety, jak się okazuje kiedyś nawet świetny filmik mógł nie otrzymać promocji, gdy użytkownik nie spełnił odpowiednik kryteriów.

Jak wynika z dokumentów, które zawierały wytyczne dla moderatorów TikToka, w sekcji „Dla Ciebie” obowiązywały dość specyficzne zasady. Firma nie zalecała promowania filmików przedstawiających ludzi z brzydkim wyglądem twarzy, piwnym brzuchem czy posiadających zbyt wiele zmarszczek. Chciałeś, aby Twój materiał dotarł do wielu użytkowników? Zalecana była ładna twarz i szczupła sylwetka.

To nie koniec kontrowersyjnych wytycznych. Moderatorzy mieli również zwracać uwagę na osoby, które wydają się być biedne. W tle widać slumsy, popękane ściany czy stare, zniszczone meble? Jeśli tak, to taki materiał nie nadawał się do sekcji „Dla Ciebie”. Ciekawe, czy przykładowo filmiki z nowym Lamborghini miały już na starcie jakiś bonus. W sumie, to nie zdziwiłbym się, jakby tak faktycznie było.

Warto zaznaczyć, że to nie pierwsze informacje o blokowaniu promowania wybranych postów. Wcześniej TikTok miał celowo ograniczać widoczność filmików osób LGBT, a także użytkowników niepełnosprawnych.

TikTok tłumaczy się z dokumentów

Do instrukcji dotarł The Intercept. Serwis twierdzi, że miały one zostać przetłumaczone z chińskiego na angielski, aby następnie wprowadzić wytyczne globalnie. Podstawowe założenie zakładało, że „jeśli wygląd postaci lub środowisko kręcenia nie jest dobre, wideo będzie o wiele mniej atrakcyjne, nie warte polecenia innym użytkownikom”.

Rzecznik TikToka stwierdził, że owszem wymienione wytyczne kiedyś obowiązywały, ale były one wczesną, źle wprowadzoną próbą zapobiegania zastraszaniu. Firma dodaje, że były one stosowane regionalnie i miały nie dotyczyć m.in. użytkowników z USA. TikTok zobowiązał się wprowadzić zmiany w pracy moderatorów, przynajmniej tych przeglądających treści tworzone przez osoby spoza Chin.

źródło: The Verge, The Intercept