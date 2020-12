Jak na 4 miesiące pozbyć się reklam w Spotify, i to za 4 złote? Przejść do Tidala

Promocje na usługi strumieniowania muzyki to jest coś, co naprawdę lubię. Za kilka złotych można sprawdzić, czy dany serwis nam odpowiada, czy nie. Taką możliwość mają teraz osoby chcące przetestować Tidala.

Tidal HiFi na 4 miesiące za 4 złote

Najlepszą, bo najtańszą okazją, by przetestować Tidala za bezcen, była promocja na Black Friday, gdzie serwis proponował 4-miesięczny dostęp do usługi za 99 groszy lub 1,99 złotego w przypadku Tidal HiFi. Ponieważ jednak ta promocja została zamknięta, firma ruszyła z kolejną, niewiele mniej atrakcyjną.

Tym razem chętne osoby, które nie były abonentami Tidala, mogą wykupić dostęp do Tidal Premium oraz Tidal HiFi (oferującego lepszą jakość przesyłanego dźwięku) za 4 złote. W zamian dostaną możliwość przebierania w ponad 70 milionach utworów i tysiącach utworzonych playlistach. Subskrybenci HiFi mogą słuchać muzyki w jakości Masters, Dolby Atmos Music i Sony 360 Reality Audio.

Do strony z promocją przejdziecie tędy.

A oprócz tego – konkurs ze smartfonem

Do 20 grudnia można także wziąć udział w konkursie, organizowanym przez Tidal. Jego warunki są proste – wystarczy słuchać świątecznej playlisty serwisu, a dostaniemy szansę na wykazanie się podczas kreatywnego odpowiadania na pytanie konkursowe. Do wygrania jest Samsung Galaxy S20 ze słuchawkami Galaxy Buds+ oraz 100 kart podarunkowych na zakupy o wartości 100 zł.

Więcej informacji znajdziecie w Regulaminie. Chyba warto się wysilić?

Spotify nie śpi

Oczywiście konkurencyjna dla Tidala usługa strumieniowania muzyki, również aktywnie zachęca do skorzystania z własnej promocji. Nowi użytkownicy mogą wypróbować zalety Spotify Premium za darmo i przez trzy miesiące. Ci zaś, którzy mieli już kiedyś wykupioną tę opcję, mogą do niej wrócić za 19,99 złotych za trzy miesiące.

To także świetna opcja, więc niezależnie od tego, w którą stronę nam bliżej – czy do Tidala, czy do Spotify, praktycznie każdy znajdzie coś dla siebie, i to niemalże za grosze.