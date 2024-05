Łączenie ze sobą komputerów nigdy nie było tak proste. Oto Thunderbolt Share

A gdyby tak móc po prostu połączyć ze sobą dwa komputery przewodem USB, a następnie przenosić między nimi pliki i przeciągać kursor tak, jak gdyby były jedną maszyną? Teoretycznie jest to możliwe, ale Intel postanowił przejść teraz od teorii do praktyki. I tak zrodziła się technologia Thunderbolt Share.

Thunderbolt Share, czyli dwa komputery jak jeden

Zintegrowany ze złączem USB-C standard Thunderbolt to jeden z największych powodów do dumy dla firmy Intel. Niebiescy regularnie zwiększają jego możliwości, podnosząc maksymalną prędkość transferów (która w 5. generacji sięga 120 Gb/s), ale też wprowadzając nowe funkcje. Ta jedna szczególnie może przypaść do gustu osobom, które na co dzień pracują na więcej niż jednym komputerze.

Thunderbolt Share – bo o tym mowa – to przede wszystkim aplikacja. Firma Intel zaprojektowała ją w taki sposób, by była kompatybilna z komputerami wyposażonymi w złącze Thunderbolt 4 lub 5. Jeśli zaś chodzi o systemy operacyjne, to obecnie z technologią radzi sobie wyłącznie Windows, ale trwają także próby wyniesienia jej poza Okienka.

To właśnie PC na Windowsie mogą zostać połączone w celu współdzielenia urządzeń, takich jak myszki, klawiatury czy monitory, jak również przenoszenia plików czy synchronizowania danych. Jedynym dużym nieobecnym w przypadku tej technologii jest internet, a konkretnie: opcja udostępniania takiego połączenia.

mat. producenta

Według firmy Intel, jej nowa aplikacja umożliwia także wykonanie kopii lustrzanej ekranu jednego komputera na drugim. W tym trybie użytkownicy będą mogli liczyć nawet na rozdzielczość Full HD i 60 klatek na sekundę, przy niskim poziomie opóźnień i praktycznie zerowej kompresji.

Cztery scenariusze – cztery możliwości

Ogólnie rzecz biorąc Intel przygotował cztery gotowe scenariusze, z których będzie można skorzystać w ramach Thunderbolt Share:

obsługa jednego komputera za pośrednictwem (urządzeń podłączonych do) drugiego komputera,

przenoszenie plików metodą przeciągnij-i-upuść pomiędzy dwoma komputerami,

synchronizacja folderów i plików pomiędzy dwoma komputerami,

transfer wszystkich danych ze starego komputera na nowy.

Producent zapewnia przy tym, że połączenie będzie w pełni bezpieczne. Nie tylko dlatego, że będzie przewodowe i bezpośrednie, ale też dzięki ochronie w postaci autorskich rozwiązań Intela i Microsoftu.

Kiedy premiera?

Thunderbolt Share to zamknięty standard, dlatego też do korzystania z niego konieczne będzie posiadanie certyfikowanych urządzeń. Przynajmniej jeden łączony komputer musi mieć taką licencję – o jej obecności świadczyć będzie niebieskie logo błyskawicy przewijające się przez tego newsa.

Pierwszymi partnerami wśród producentów komputerów są firmy Acer, Lenovo, MSI i Razer. Listę uzupełniają jeszcze dostawcy akcesoriów: Belkin, Kensington, Plugable i Promise Technology. Kolejni producenci mają dołączyć już niebawem, a premiery pierwszych licencjonowanych urządzeń mamy doczekać się w drugiej połowie bieżącego roku.

mat. producenta

Jeszcze jedna uwaga. Poza posiadaniem kompatybilnych urządzeń konieczne będzie jeszcze zainstalowanie aplikacji Thunderbolt Share na obu komputerach. Intel udostępnia ją już teraz za pośrednictwem swojej strony internetowej.