Nowe roboty sprzątające Roborock już tu są. Kupisz je w promocji na start

Roborock wprowadził do Polski nowe modele robotów sprzątających. Premierowe urządzenia już teraz dostępne są w sprzedaży i to promocyjnych cenach. Co oferują i ile trzeba za nie zapłacić?

Co oferują nowe roboty Roborock?

Nowe modele Roborock, czyli Qrevo 5AE, QR 798, Q7 TF oraz Q7 TF+ mają być (jak podkreśla producent) odpowiedzią na rosnące potrzeby użytkowników, dla których czas to naprawdę mocno deficytowy „towar”. Urządzenia te zostały wyposażone w zaawansowane funkcje, znacząco ograniczające konieczność angażowania się w proces sprzątania. Warto przypomnieć, że to właśnie jeden z modeli robotów tego producenta potrafi np. sam zbierać skarpetki z podłogi. Czym firma zaskakuje tym razem?

Roborock Qrevo 5AE oraz QR 798 wyposażone są w stacje dokujące, które nie tylko odsysają nieczystości, ale też czyszczą mopy. Model Qrevo 5AE wyróżnia się siłą ssania wynoszącą 12000 Pa i systemem szczotek DuoDivide, które skutecznie usuwają zabrudzenia z trudno dostępnych miejsc. Z kolei QR 798, z mocą 10000 Pa i gumową szczotką główną, jest zoptymalizowany pod kątem łatwego usuwania włosów i sierści.

Oba modele korzystają z technologii LiDAR PreciSense, umożliwiającej precyzyjne mapowanie przestrzeni w czasie rzeczywistym oraz skuteczne omijanie przeszkód dzięki systemowi Reactive Tech. Zarządzanie urządzeniami odbywa się poprzez aplikację Roborock. To dzięki niej użytkownicy mogą zdalnie zmieniać harmonogramy sprzątania oraz aktywować funkcje, takie jak SmartPlan, dostosowując sprzątanie do swoich potrzeb.

W ramach promocji na start, która obowiązuje do 4 maja, Qrevo 5AE jest dostępny w cenie 2599 złotych (czyli o 200 złotych mniej względem ceny regularnej). Jak widać to nieco tańsza opcja, niż niedawno wprowadzony na rynek model z tej samej linii, czyli Roborock Qrevo Curv 5A1. Natomiast drugi nowy model, czyli QR 798, można kupić za 2099 złotych (w tym przypadku rabat na start wynosi 300 złotych).

źródło: Roborock

Przez 7 tygodni nie musisz interesować się swoim robotem

Roborock Q7 TF i Q7 TF+ to kolejne propozycje, które pojawiły się na polskim rynku – przy czym sporo tańsze. Model Q7 TF oferuje siłę ssania na poziomie 10000 Pa, a Q7 TF+ 8000 Pa. Szczotki główne w kształcie litery V oraz technologia JawScrapers mają skutecznie eliminować zabrudzenia i minimalizować ryzyko zaplątywania się włosów w szczotkę.

Roboty zostały wyposażone w pojemniki na kurz o pojemności 400 ml, umożliwiające pracę nawet przez siedem tygodni bez konieczności ich opróżniania. Mopowanie odbywa się w trzech trybach intensywności, dostosowanych do różnych poziomów zabrudzeń, a moduł mopujący można w razie potrzeby łatwo zdemontować.

Nawigacja oparta na systemie LiDAR pozwala robotom zapamiętywać układ kilku pięter i automatycznie identyfikować potencjalnie niebezpieczne strefy, jak schody czy wysokie progi. Sterowanie urządzeniami odbywa się z poziomu aplikacji Roborock lub za pomocą asystentów głosowych Siri, Alexa oraz Google Home.

Podobnie jak powyżej opisane roboty Roborock, również modele Q7 TF i Q7 TF+ dostępne są w promocyjnych cenach: Q7 TF można nabyć za 649 złotych (tu zaoszczędzimy 100 złotych), a Q7 TF+ kosztuje w ofercie na start 1199 złotych (to rabat 200 zł względem ceny regularnej).