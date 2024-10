Thermomix w nowym, zimowym wydaniu

Vorwerk zaprezentował nową wersję swojego popularnego robota TM6. Thermomix w śnieżnej edycji wyróżnia się błyszczącymi elementami w białym i srebrnym kolorze. Ile kosztuje?

Thermomix, czyli popularny pomocnik kuchenny

O Thermomiksie słyszał chyba każdy. Robot kuchenny marki Vorwerk staje się coraz bardziej popularny i wspomaga nie tylko domowych kuchcików w codziennym gotowaniu. W maju 2024 roku przedsiębiorstwo pochwaliło się, jak wielu Polaków zdecydowało się na zakup modelu TM6. W ciągu 2023 roku w naszym kraju kupiono aż 232 tysiące robotów – tak duże zainteresowanie sprawia, że polski rynek jest jednym z najważniejszych dla ich producenta.

Thermomix nie jest tanim urządzeniem kuchennym – jego cena sięga już 6455 złotych, a jeśli chcemy mieć stały dostęp do przepisów, musimy też dodać roczną opłatę za platformę Cookidoo. To jednak nas nie zraża, bo kupujemy go na potęgę. I w sumie to nie dziwi – robot ten zastąpi kilka garnków, blender, mikser i wagę.

Vorwerk pochwalił się kolejnym wydaniem urządzenia. Tym razem nie postawił na szampańską czerń, która pojawiła się z okazji 140-lecia istnienia marki, ale na „śnieżną” biel ze srebrnymi dodatkami. TM6 Special Edition Snow został wykończony wzorem złożonym z maleńkich trójkątów, wykonanym w technologii laserowej.

Thermomix TM6 Special Edition Snow (źródło: Vorwerk)

Co potrafi śnieżna wersja Thermomiksa?

Robot w śnieżnym wydaniu ma tę samą funkcjonalność, co poprzednie edycje Thermomiksa. TM6 nie tylko miesza czy miksuje, ale także rozdrabnia, mieli, ubija, zagniata ciasto oraz podgrzewa, smaży i gotuje. Dzięki dodatkowym akcesoriom, takim jak np. koszyczek do gotowania ryżu lub przystawka Varoma do gotowania na parze, stworzysz pełny posiłek w jednym czasie. I to bez potrzeby ciągłego mieszania i pilnowania.

Urządzenie zostało wyposażone w wygodny ekran dotykowy, na którym nie tylko wybierzesz tryb pracy robota, ale również zapoznasz się z przepisem. Pomocnik na bieżąco podpowiada, jakie produkty i w jakiej ilości należy dodać do misy, aby stworzyć udany posiłek, bez względu na poziom umiejętności kucharza.

Dostępność i cena śnieżnego Thermomiksa

TM6 Special Edition Snow pojawił się póki co na oficjalnej stronie sklepu Vorwerk w Niemczech. Cena jest taka sama jak dla zwyczajnej, białej wersji i wynosi 1499 euro. Niestety na ten moment nie wiadomo, czy śnieżna wersja trafi także do polskich przedstawicieli.

Śnieżne wydanie Thermomiksa (źródło: Vorwerk)

Jednak jeśli i tak planowaliście zakup Thermomiksa w najbliższym czasie, możecie skorzystać z Halloweenowej promocji, trwającej do 31 października 2024 roku. Dzięki niej płatność za robota można rozłożyć na 10, 20 lub 36 rat 0% i dodatkowo otrzymać w prezencie akcesoria – kamionkową formę do zapiekania TOM i osłonę noża miksującego 2.0.