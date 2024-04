Nie przegap i odbierz dwie gry z Epic Games Store. Tak dobrych darmówek nie było już dawno

Są ludzie, którzy mają alergię na ceny nowych gier. Wydać ponad 300 złotych na tytuł, przy którym spędzi się kilkanaście lub maksymalnie kilkadziesiąt godzin? W życiu. Ale kiedy uznane tytuły rozdawane są za darmo…

Cebula ma warstwy

Najlepsze „cebula deale” to te, przy których nie musimy w ogóle sięgać do portfela. W tematyce gier sprawdza się to znakomicie. Branża niezwykle rozpieściła graczy. Mamy do dyspozycji niedrogie abonamenty, w ramach których zyskujemy dostęp do setek znakomitych tytułów. A jeśli nie chcemy płacić – jest też Epic.

Epic Games Store niemalże od początku swojego istnienia każdego tygodnia oferuje przynajmniej jedną grę, którą użytkownicy platformy mogą bezpłatnie dołączyć do swojej biblioteki. Tak też jest i w tym tygodniu. Choć w jednym wypadku mamy do czynienia z grą, która już raz była dostępna za darmo, nie przypominam sobie, żeby podobnie było w przypadku drugiej produkcji.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition za darmo

Pierwszą grą, którą można pobrać bez żadnych opłat jest The Outer Worlds. To wielokrotnie nagradzane kosmiczne RPG akcji, pierwotnie wydane w 2019 roku, doczekało się cztery lata później zremasterowanej edycji zawierającej wszystkie dodatki. I właśnie w tej wersji dostępne jest teraz w Epic Games Store.

Dzięki niecodziennemu klimatowi ze szczyptą humoru, którego często brakuje współczesnym grom osadzonym w realiach science fiction, a także doświadczeniu deweloperów z Obsidian Entertainment, ta gra może być idealna na nadchodzące dni. Zapoznanie się z główną historią zajmie przynajmniej 16 godzin, więc na pewno nie jest to rzecz na jedno posiedzenie przy komputerze.

Thief także za free

Złamanej złotówki nie wydamy też na drugi tytuł oferowany w tym tygodniu przez Epica. Chodzi o grę Thief z 2014 roku, czyli reboot staroszkolnych skradanek. Ta pierwszoosobowa gra akcji jest bardziej wymagająca, co niektórzy docenili. Inni nie byli w stanie przebić się przez kilka pierwszych lokacji bez ciągłego ziewania. Żeby wyrobić sobie własną opinię, należy zagrać w nią samemu. Główny wątek fabularny powinien zająć około 11 godzin.

Nie przypominam sobie, żeby Epic Games Store kiedykolwiek wcześniej umożliwiał zapoznanie się z przygodami Garreta bez wydawania na to ciężko zarobionych pieniędzy. Biorąc pod uwagę, że zbieram darmowe gry na tej platformie prawie od samego początku niczym Pokemony, a Thief trafił do EGS w grudniu 2023 roku – jestem prawie pewien, że to pierwszy raz, kiedy gra bierze udział w tej akcji.

Zarówno The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, jak i Thief dostępne są do odebrania za darmo do 11 kwietnia 2024 roku, do godziny 17:00. Później „przytulić” będzie można inny tytuł, oferowany wcześniej bezpłatnie przez Epic – Ghostrunner.

3 gry do wypróbowania w Xbox Game Pass

W ramach weekendowego udostępniania gier w usługach Xbox Game Pass Core oraz Xbox Game Pass Ultimate można zapoznać się z trzema tytułami:

Call of Duty Modern Warfare III (tryby Multiplayer i Zombies),

The Elder Scrolls Online,

Lego 2K Drive.

Dni darmowego grania potrwają do poniedziałku rano. W sam raz, gdyby w sobotę i niedzielę padał deszcz ;)