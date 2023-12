Co będziesz robić w Sylwestra? Grać w darmówkę z Epic Games Store! Co dziś za free?

Ghostrunner to kolejna darmowa gra, jaką dostaniemy od Epic Games w prezencie. Musimy się jednak pospieszyć, ponieważ na przypisanie produkcji do swojego konta mamy mało czasu! Biorąc poprawkę na fakt, że dzisiaj wypada Sylwester, ci z nas, którzy mają w planach intensywne celebrowanie początku 2024 roku, mogą bowiem 1 stycznia odsypiać te gorące powitania ;)

Wczoraj kit, dzisiaj hit!

Choć wczorajsza produkcja, jaką przyszło nam zgarnąć, była poniekąd słodko-gorzkim podarkiem, tak dzisiejsza zdecydowanie do takowych nie należy. Przypomnijmy, że do niedawna mogliśmy jeszcze odebrać Saint’s Row z 2022 roku, który, choć jest dużą grą rozpoznawalnego studia, to niestety nie cieszył się przesadnie wysokim poważaniem wśród graczy. Recenzenci zresztą również podeszli do produkcji nieco sceptycznie, a ich oceny uśredniły się na poziomie 61 na 100 punktów.

Dzisiejszy darmowy tytuł zachwycił z kolei tak zwykłych graczy, jak i branżowych wyjadaczy. Średnia ocen recenzentów na Metacritic to 81 na 100 punktów, natomiast graczy – 8,1 na 10. Na Steam produkcja ta również cieszy się zacnymi ocenami, które w znacznej większości są przytłaczająco pozytywne! Zdecydowanie więc mamy do czynienia z grą wartą polecenia i wypróbowania, szczególnie że jest okazja do zdobycia jej w jedynej uczciwej cenie.

Dlaczego warto zagrać w Ghostrunner?

Zacznijmy może od patriotycznych podstaw, a mianowicie od faktu, iż gra ta została stworzona przez nasze rodzime studio One More Level. Wydawcą jest 505 Games, czyli ci sami goście, którzy wydali hity pokroju PayDay 2, Hellblade czy Dead by Daylight. Poza tym ma naprawdę angażujący gameplay, który zmusza nas do uczenia się zachowań przeciwników oraz zapamiętywania mapy.

Ginie się tu bardzo często, jednak brak ekranów ładowania znacznie łagodzi nasz niesmak z tym związany. Zwyczajnie nie ma czasu się wściec, ponieważ od razu zostajemy na powrót wrzuceni do miejsca, z którego dosłownie chwilę wcześniej przypuściliśmy niezbyt udany atak. Zresztą macie okazję to sprawdzić na własną rękę, bo do 1 stycznia 2024 roku, do godziny 16:59:59, możecie ją odebrać za darmo z Epic Games Store.

O 17:00 wjedzie bowiem kolejna darmowa produkcja, a ptaszki ćwierkają, iż ma to być ubiegłoroczne Escape Academy.