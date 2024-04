To Creative, ale tym razem nie chodzi o dźwięk. Tą kostką mocy naładujesz nawet laptopa

Creative kojarzy się głównie z kartami dźwiękowymi i słuchawkami. Obecnie firma nadal jest wierna swoim korzeniom, ale nie boi się inwestować także w inne akcesoria. Na przykład w szybkie ładowarki GaN.

Creative naładuje Twój smartfon, tablet i laptop. Jednocześnie

Teraz Creative robi także ładowarki. I to nie byle jakie. Najnowsze produkty marki mogą pochwalić się niezłą mocą wyjściową. W specyfikacji trzech modeli zasilaczy GaN Charger, które trafiły na rynek, znajdujemy opisy łącznych mocy wyjściowych 67 W, 100 W i 140 W. Pierwsze dwa mają do dyspozycji porty USB-C (w najtańszej opcji dwa, a w „środkowej” – trzy), a do tego jeden port USB-A. W ostatnim, najmocniejszym, gniazda USB-A nie znajdziemy, bo to dla tego standardu za dużo ;) Zamiast tego jest jako trzeci występuje port USB-C.

Creative 67 W GaN Charger (źródło: Creative)

Creative GaN Charger to ładowarki zbudowane z wykorzystaniem azotku galu w technologii półprzewodnikowej o szerokim paśmie wzbronionym i wyższym woltażu elektronowym niż krzem. W środku zamontowane są układy scalone, nadzorujące szybkość ładowania, a także zarządzające procesami oszczędzania energii.

Co interesujące, w urządzeniach Creative zastosowano filtry przeciwzakłóceniowe, które mają za zadanie wspomagać i współpracować z urządzeniami dźwiękowymi – na przykład głośnikami z serii Pebble – zmniejszając szumy i inne niechciane zakłócenia, które mogą przenosić się na urządzenia zewnętrzne z sieci.

Creative 100 W GaN Charger (źródło: Creative)

Technologie szybkiego ładowania obsługiwane przez Creative GaN Charger można wyliczyć w postaci małej listy. Mamy wsparcie dla:

PPS,

Power Delivery 3.0/3.1 z Quick Charge 4.0+,

GaNFast Power IC.

Dzięki temu pół godziny ładowania smartfona czy laptopa zaowocuje podbiciem wskaźnika baterii do okolic 50% (a w niektórych wypadkach i wyżej).

Creative 100 W GaN Charger (źródło: Creative)

Producent zapewnia wyposażenie zasilaczy w mechanizmy ochronne przed zwarciem, nadmiernym prądem, napięciem i temperaturą. Składane złącze ułatwia przechowywanie kostki ładującej.

Zawartość zestawu, dostępność i ceny

Co może dla wielu okazać się ważne, w zestawie z ładowarkami Creative oferuje adaptery UE, które przydadzą się podczas podróży zagranicznych.

Ładowarki dostępne są już w sklepach:

