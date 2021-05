Klimatyczne The Lion’s Song za darmo w Epic Games Store

Pisząc ten tekst, właśnie za moim oknem następuje załamanie pogody — niestety najbliższe dni zapowiadają się deszczowo, ale na pocieszenie Epic Games Store proponuję nam bardzo ciekawą i oryginalną grę The Lion’s Song, którą z pewnością warto sprawdzić.

The Lion’s Song za darmo w Epic Games Store

Epic Games Store kontynuuje promowanie mniejszych gier na swojej platformie. W zeszłym tygodniu mogliśmy ograć niezależną grę Pine, a dziś pobrać możemy The Lion’s Song — czyli bardzo klimatyczną przygodówkę ze stylową oprawą graficzną, która swoją premierę miała w 2016 roku na PC.

Akcja gry dzieje się w Australii i opowiada o czterech różnych artystach — tu cytując — „zmagających się z potrzebą kreatywności i inspiracji”. Jest to więc dość niecodzienna tematyka jak na gry wideo, co wyróżnia The Lion’s Song na tle innych pozycji przygodowych.

Na platformie Steam tytuł ten ma aż 93% pozytywnych opinii — tak więc fani klasycznych przygodówek powinni brać The Lion’s Song w ciemno. Gra podzielona jest na cztery epizody — oczywiście Epic Games Store rozdaje je wszystkie za darmo w jednym pakiecie. Na plus można również zaliczyć bardzo niskie wymagania sprzętowe gry, ładną (aczkolwiek minimalistyczną) oprawę wizualną i świetną ścieżkę dźwiękową.

Wymagania sprzętowe The Lion’s Song:

System operacyjny: Windows 7 / 8 / 10 Procesor: 2 GHz Pamięć RAM: 1 GB Wolne miejsce na dysku: 500 MB Karta graficzna: Obsługująca DirectX 10 Minimalna rozdzielczość: 1280×720

Na pierwszy rzut oka największą wadą The Lion’s Song jest brak polskiej wersji językowej, tym bardziej że tekst pisany odgrywa w tej grze ważną rolę. Szkoda też, że posiadacze sprzętów z macOS muszą obejść się ze smakiem — w tytuł ten zagramy tylko na Windowsie.

The Lion’s Song możecie przypisać sobie za darmo do konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu do 20 maja 2021 roku do godziny 17:00. Wtedy też udostępniona zostanie kolejna darmowa gra, która jak na razie pozostaje tajemnicą. Można się więc spodziewać, że będzie to naprawdę „gruby” tytuł!

Zwracam też uwagę, że od dziś posiadacze abonamentu Xbox Game Pass mogą pobierać nowe gry — w tym Red Dead Online!