Ciekawy sandbox z otwartym światem do pobrania za darmo w Epic Games Store

Czas na kolejną darmową grę od Epic Games Store. Tym razem wybór firmy padł na Pine, bardzo sympatyczną trzecioosobową grę w otwartym świecie, w której miejscami czuć klimat legendarnego Fable.

Pine za darmo w Epic Games Store

Otwarty, pełen swobody świat, system wytwarzania przedmiotów ze zdobytych surowców i wymagająca walka – brzmi jak przepis na sukces. Takie właśnie jest Pine, ciekawa gra niezależna od małego studia Twirlbound, która oprócz powyższych cech, charakteryzuje się również ładną (choć dość prostą) grafiką i bardzo ciekawym światem ze wciągającą fabułą, aczkolwiek nie oczekujcie tu jakiś spektakularnych zwrotów akcji.

Reklama

Całość wydaje się dość sympatyczna, ale trzeba pamiętać, że bądź co bądź jest to tylko produkcja indie, która musi iść w niektórych miejscach na pewne kompromisy.

Gra ta debiutowała na PC w 2019 roku i nie wywołała jakiegoś ogromnego szumu, choć zarówno oceny graczy, jak i recenzentów były dość pozytywne. Jeśli jednak nadal nie jesteście przekonani do sprawdzenia Pine, to wspomnę tylko, że wiele osób przyrównuje tytuł ten klimatem i stylem rozgrywki do legendarnego już Fable.

Niestety, tym razem rozdawana przez Epic Games Store gra nie oferuje polskiej wersji językowej, nawet w postaci napisów. Pine nie odpalimy również na innym systemie niż Windows, zatem posiadacze Maców muszą obejść się ze smakiem.

Wymagania sprzętowe Pine

Minimalne Rekomendowane System operacyjny Windows 7 (64-bitowy) Windows 10 (64-bitowy) Procesor Czterordzeniowy Intel z 3,2 GHz lub równoważny Czterordzeniowy Intel z 3,40 GHz lub równoważny Pamięć RAM 8 GB 8 GB Wolne miejsce na dysku 4 GB 4 GB Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 660 lub równoważna NVIDIA GeForce GTX 970 lub równoważna

Pine możecie przypisać sobie za darmo do konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu do 13 maja 2021 roku do godziny 17:00 – wtedy też udostępniony zostanie kolejny tytuł za darmo.

Pamiętajcie również, że dziś do usługi Xbox Game Pass trafia kilka nowych gier, w tym także zeszłoroczna FIFA 21, do której dostęp dostają też posiadacze abonamentu EA Play.