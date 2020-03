Tesla osiągnęła ważny kamień milowy w produkcji elektryków

Jeśli ktoś miałby wymienić firmę produkującą samochody elektryczne, to sądzę, że najczęściej padająca nazwą byłaby Tesla. Nic dziwnego, bowiem Amerykanie pod wadzą Elona Muska stali się naprawdę popularni.

Tesla żyje i jest w dobrej formie

Pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu, niektórzy twierdzili, że Tesla nie przetrwa na rynku motoryzacyjnym. Firma miałaby nie poradzić sobie z takimi gigantami jak Volkswagen, Mercedes czy General Motors. Niektórzy wskazywali nawet, że zespół Elona Muska zostanie w końcu kupiony przez jeden z dużych koncernów.

Cóż, wróżby jak do tej pory się nie spełniły. Co więcej, amerykański producent samochodów elektrycznych radzi sobie coraz lepiej. Ostatni kwartał 2019 roku okazał się rekordowy – udało się dostarczyć 112 tys. elektryków na całym świecie. Producent spełnił również roczny cel – rezultat na poziomie 367,5 tys. aut stanowi imponujący 50% wzrost względem 2018 roku.

Kolejny kamień milowy zaliczony

Wymienione wyżej dane to nie koniec sukcesów. Elon Musk za pośrednictwem Twittera ogłosił, że firma właśnie wyprodukowała swój milionowy pojazd. Tesla stała się więc pierwszym producentem, który dostarczył na rynek milion samochodów elektrycznych.

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Zdjęcia opublikowane przez Muska przedstawiają milionowy model samochodu, a także zespół, który przy nim pracował. Okazuje się, że kamień milowy został osiągnięty przez czerwoną Teslę Model Y, czyli elektrycznego crossovera mającego trafić do pierwszych klientów w tym roku. Dołączony on do już oferowanego Modelu S, Modelu 3 i Modelu X.

Tak, Tesla jest obecnie największym producentem samochodów elektrycznych na świecie i nic nie zapowiada, aby miało się to szybko zmienić. Owszem, w wybranych okresach została wyprzedzona przez chińską firmę BYD specjalizującą się w elektrykach. Należy jednak zwrócić uwagę, że BYD ma w ofercie również hybrydy plug-in (PHEV), które zaliczane są do łącznej liczby wyprodukowanych samochodów.

Amerykanie nie zamierzają zwalniać tempa. Tesla ma ambitne plany związane z rynkiem chińskim i europejskim. Pod koniec minionego roku została otwarta pierwsza fabryka w Państwie Środka. Kolejna powstaje w Niemczech i ma produkować nawet 500 tys. aut rocznie, a zatrudnienie ma znaleźć 12 tys. osób.

źródło: electrek.co