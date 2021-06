Planujesz kupić Fiata z silnikiem spalinowym? Lepiej się pośpiesz, niebawem nie będzie to możliwe

Fiat to kolejny producent samochodów, który ogłosił naprawdę ambitne plany dotyczące elektryfikacji swojej oferty. Włosi zamierzają bowiem wyeliminować auta napędzane silnikami spalinowymi.

Nadjeżdżają ogromne zmiany w motoryzacji

Wszystkie największe firmy motoryzacyjne zapowiedziały już elektryfikację swoich samochodów. Co więcej, w ofercie Volkswagena, BMW, Mercedesa czy Volvo znajdziemy już auta hybrydowe, a także modele w pełni elektryczne.

Należy zaznaczyć, że to dopiero początek zmian. Niestety, duże silniki spalinowe będą coraz bardziej rzadkim widokiem. Przyszłość, i to już niedaleka, należy do silników elektrycznych.

Nie twierdzę, że motoryzacja stanie się nudniejsza. Po prostu będzie inna, ale wciąż ekscytująca. Tym bardziej, że elektryki mają sporo zalet. Ponadto, obecne problemy, jak chociażby zasięg czy długi czas ładowania akumulatorów, w ciągu najbliższych kilkunastu lat najpewniej zostaną wyeliminowane.

Fiat będzie w pełni elektryczną marką

Niektórzy producenci zapowiadają elektryfikację swojej oferty, ale nie zamierzają przy tym rezygnować z silników benzynowych czy diesla. Nie brakuje jednak firm, które planują prawdziwą rewolucję, czyli sprzedawanie wyłącznie elektryków. Takie zmiany zapowiedziało już Volvo, a także Ford czy Mini.

Elektryczna 500-tka (fot. Fiat)

Podobną deklarację złożył właśnie Fiat. Włosi, którzy obecnie nie mają zbyt dużego doświadczenia w elektromobilności, chcą produkować tylko auta elektryczne. Ma to zostać zrealizowane do 2030 roku, aczkolwiek wycofywanie samochodów spalinowych rozpocznie się już za 4 lata.

Naszym obowiązkiem jest jak najszybsze wprowadzenie na rynek samochodów elektrycznych, które kosztują nie więcej niż te z silnikiem spalinowym, zgodnie ze spadającymi kosztami akumulatorów. Badamy obszar zrównoważonej mobilności dla wszystkich: to nasz największy projekt. W latach 2025-2030 nasza gama produktów będzie stopniowo stawała się wyłącznie elektryczna. Będzie to radykalna zmiana. Olivier François, dyrektor generalny Fiata.

Włosi mają już elektryka w swojej ofercie – model 500. To naprawdę ciekawe auto, szczególnie do miasta. Mimo tego nadal można odnieść wrażenie, że firma pozostaje w tyle za chociażby Volkswagenem, któremu elektryfikacja przychodzi z dość sporym trudem.

W związku z tym, ogłoszone zmiany mogą okazać się naprawdę sporym wyzwaniem do zrealizowania.