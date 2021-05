Tesla Model S Plaid, czyli najszybszy seryjnie produkowany sedan, niebawem pojawi się na ulicach

Nie generuje tak świetnego dźwięku jak BMW M5, ale pierwszą setkę osiąga szybciej. Tesla Model S Plaid to samochód, który wzbudza zainteresowanie u wszystkich fanów elektryków, a już niebawem będziemy mogli go zobaczyć na publicznych drogach.

Osiągi są naprawdę imponujące

Topowe wersje Tesli, mimo bycia wygodnymi i ciężkimi sedanami, potrafią zawstydzić supersamochody oferowanym przyspieszeniem. Natomiast Tesla Model S Plaid przenosi osiągi na jeszcze wyższym poziom.

Reklama

Mówimy bowiem o samochodzie, który rozpędza się od 0 do 100 km/h poniżej 2,1 sekundy. To szybciej niż chociażby nowe Porsche 911 Turbo S czy najmocniejszy wariant Taycana. Prędkość maksymalna wynosi 320 km/h. Natomiast zasięg na w pełni naładowanych akumulatorach to ponad 840 km.

Niestety za możliwość sprawdzenia tych niesamowitych osiągów, szczególnie jeśli chcemy mieć Model S Plaid na własność, musimy sporo zapłacić. Cena w Polsce wynosi ponad 600 tys. złotych za wariant Plaid+. Z drugiej strony auta spalinowe o zbliżonych osiągach potrafią być jeszcze droższe.

Tesla Model S Plaid wkrótce w salonach

Klienci mogą składać zamówienia już od kilku miesięcy, ale wciąż nie zostały one zrealizowane. Wcześniejsze informacje sugerowały, że pierwsze egzemplarze zostaną dostarczone w kwietniu, ale po drodze producent musiał zmierzyć się z problemami, które przełożyły się na opóźnienia.

Niewykluczone, że niebawem, po pokonaniu przeszkód, Tesla rozpocznie jednak dostawy swojego najszybszego sedana. Elon Musk, dyrektor generalny firmy, zapowiedział „dostawczy event”, który odbędzie się 3 czerwca w fabryce w Fremont w Kalifornii.

Wydarzenia ogłoszone przez Muska sugeruje, że wkrótce powinny ruszyć dostawy do pierwszych klientów. Nie wiadomo jednak, kiedy Tesla Model S Plaid faktycznie trafi do garaży pierwszych właścicieli.

Jak wynika z informacji umieszczonych na stronie Tesli, dostawy topowego elektryka spodziewane są w okresie od sierpnia do września. Możliwe jednak, że pierwsze zamówienia zostaną zrealizowane wcześniej. Nieoficjalne informacje wskazują na lipiec tego roku.

W Polsce będziemy musieli poczekać jeszcze dłużej. Podstawowa Tesla Model S Plaid ma pojawić się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Natomiast wariant „plus”, zapewniający ponad 800 km zasięgu, ma zadebiutować w 2022 roku, ale firma nie podaje żadnej przybliżonej daty.