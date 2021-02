Kiedy nie kupować Tesli? Elon Musk udzielił rady potencjalnym klientom

Elon Musk, dyrektor generalny firmy Tesla, niejednokrotnie swoimi wypowiedziami wywoływał stan przedzawałowy u członków zarządu i inwestorów. Wywiad, w którym ostatnio wziął udział, również wzbudza spore emocje, aczkolwiek należy docenić jego szczerość.

„Technologiczny celebryta”

Owszem, Tesla chociażby pod względem sprzedaży pozostaje daleko w tyle za największymi graczami na rynku, takimi jak Volkswagen czy Toyota. To jednak działania podejmowane przez amerykańskiego producenta elektryków często cieszą się największym zainteresowaniem. Co więcej, firmą zarządza najbardziej rozpoznawalny i chyba także najbardziej kontrowersyjny dyrektor generalny w branży motoryzacyjnej.

Kto jest obecnym CEO w BMW czy Audi? Myślę, że sporo osób, przed udzieleniem odpowiedzi, musiałoby sprawdzić tę informację w Wikipedii. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku Tesli. Ponadto, w przeciwieństwie do innych szefów firm motoryzacyjnych, Elona Muska jak najbardziej można określić „technologicznym celebrytą”.

Warto zauważyć, że Musk stara się, aby o nim nie zapomniano, zarówno za pomocą swojego Twittera, jak i udzielanych wywiadów. W rozmowie z Sandym Munro wypowiedział słowa, na które raczej nie odważyłby się żaden inny dyrektor generalny dużej firmy.

Czasami warto trochę poczekać

Mimo iż w tej kwestii sporo się zmieniło, to Tesla nadal ma problemy z jakością wykonania swoich samochodów. Było to widać także w ostatnich miesiącach, gdy firma zdecydowała się na znaczne zwiększenie produkcji, aby osiągnąć wyznaczone cele dostaw i sprzedaży. Cóż, przyczyniło się to do spadku jakości i wielu wad fabrycznych zgłaszanych przez nowych klientów.

Elon Musk odniósł się do tej sytuacji w ostatnim wywiadzie. Stwierdził on, że faktycznie problem występuje i firma podczas zwiększonej produkcji nie jest w stanie zadbać o wszystkie szczegóły. Brawo za szczerość!

Ponadto, Musk udzielił rady potencjalnym klientom, którzy planują kupić nową Teslę. Według niego, najlepiej unikać modeli z okresów podwyższonej produkcji:

„kup ją od razu na początku [podwyższonej produkcji], albo kiedy produkcja osiągnie stabilny stan.”

Poruszony został jeszcze temat słabej jakości lakieru w Modelu 3, który także miał wynikać przede wszystkim z zamiaru wypełnienia rocznych celów, niekoniecznie zachowując przy tym odpowiednią jakość.

Tak, Tesla spełniła wspomniane już założenia, osiągając rekord produkcji. Szkoda jednak, że kosztem klientów, którzy odebrali modele o gorszej jakości i z licznymi wadami.