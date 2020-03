Telewizory Xiaomi będą dostępne w Polsce!

Telewizory Xiaomi, podobnie jak i smartfony tej marki, oferują bardzo atrakcyjny stosunek ceny do swoich możliwości. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce będzie je można kupić również w oficjalnej polskiej dystrybucji. To świetna wiadomość.

Telewizory Xiaomi wkrótce oficjalnie w Polsce

Xiaomi zdobyło ogromną popularność w naszym kraju dzięki swoim smartfonom i opaskom sportowym, lecz producent sprzedaje w Polsce również mnóstwo innych urządzeń. Wśród nich nie ma jednak telewizorów, ale wkrótce powinno się to zmienić. Na oficjalnym profilu Xiaomi Polska na Facebooku opublikowano bowiem post, który można zinterpretować jako zapowiedź wprowadzenia smart TV tej marki do Polski.

Mi TV napędzany Android Pie, zmieni oblicze Twojej domowej rozrywki 📺Netflix, YouTube, a może Prime Video? Nie musisz… Opublikowany przez Xiaomi Polska Niedziela, 22 marca 2020

Z jednej strony jest to przemiła niespodzianka, lecz z drugiej od dawna po cichu na to liczyliśmy, szczególnie że w listopadzie 2019 roku Xiaomi wprowadziło do Europy trzy pierwsze telewizory, Mi TV 4A 32″, Mi TV 4S 43″ i Mi TV 4S 55″. Ich ceny ustalono wówczas na – odpowiednio – 179 euro, 349 euro i 449 euro. Na razie nie wiemy, czy podobne będą obowiązywać również w Polsce, szczególnie że aktualnie kurs europejskiej waluty mocno się zmienia.

W opublikowanej na Facebooku zapowiedzi polski oddział Xiaomi nie zdradził, kiedy telewizory tej marki zawitają na nasz rodzimy grunt, ale niewykluczone, że producent udzieli odpowiedzi na to pytanie już w przyszłym tygodniu, bowiem na 31 marca 2020 roku zaplanowano polską premierę Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro – wydaje się to idealną okazją do zaanonsowania urządzeń z serii Mi TV w Polsce.

Dla przypomnienia, Mi TV 4A 32″ ma 32-calowy ekran o rozdzielczości 1366×768 pikseli, a także dwa głośniki o mocy 5 W każdy z systemem Dolby Audio i DTS-HD. Mi TV 4S 43″ i Mi TV 4S 55″ mogą się natomiast pochwalić wyświetlaczami o rozdzielczości 3840×2160 pikseli z technologią HDR oraz głośnikami (odpowiednio) 2x 8 W i 2x 10 W. Wszystkie trzy telewizory oferują „wbudowany” chromecast i pracują pod kontrolą systemu Android TV (Android 9.0 Pie).

W Hiszpanii, do której Xiaomi w pierwszej kolejności wprowadziło swoje smart TV, jednym z autoryzowanych dystrybutorów jest Media Markt. Jeśli polski oddział marki również nawiąże współpracę z tą siecią elektromarketów, z pewnością pomoże to w sprzedaży telewizorów tej marki. Na razie jednak nie wiemy, czy tak się stanie.

Źródło: Xiaomi Polska

