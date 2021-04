Xiaomi sprzeda Ci fajny telewizor 4K w tak niskiej cenie, jak jeszcze nigdy dotąd!

Właśnie trwa Xiaomi Mi Fan Festiwal 2021, czyli coroczne wydarzenie, które ma uświetnić obchody kolejnej rocznicy działalności chińskiego giganta. Dziś producent poinformował, że rozszerza ofertę promocyjną na swoje urządzenia o kolejną pozycję – fajny telewizor Xiaomi, który ładnie wkomponuje się w Wasze cztery ściany.

Promocja: telewizor Xiaomi Mi TV 4S 43″ w najniższej cenie w historii

Wkrótce minie rok, od kiedy w Polsce dostępny jest telewizor Xiaomi Mi TV 4S 43″. Mimo upływu czasu, na polskim rynku nie pojawił się model, którego moglibyśmy uznać za jego bezpośredniego następcę, ponieważ taki Xiaomi Mi TV Q1 to zupełnie inna liga. Teraz, gdy trwa promocja Xiaomi Mi Fan Festiwal 2021, można go kupić w najniższej cenie w historii.

Telewizor Xiaomi Mi TV 4S 43″ debiutował w Polsce w cenie 1599 złotych. Patrząc przez pryzmat tego, co oferuje, już wtedy można było to uznać za niezwykle kuszącą propozycję. Teraz jednak model ten możecie kupić w najniższej cenie w historii, bo za jedyne 1399 złotych!

Xiaomi Mi TV 4S 43″ (źródło: Xiaomi)

Promocja obowiązuje do 15 kwietnia 2021 roku (lub do wyczerpania zapasów) w oficjalnych sklepach internetowych marki oraz u autoryzowanych partnerów, w tym również w sklepie Media Expert.

Co oferuje telewizor Xiaomi Mi TV 4S 43″ za 1399 złotych?

Promocja obejmuje model z ekranem o przekątnej 43 cali i rozdzielczości 4K 3840×2160 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością 60 Hz i zapewnia 178° kąty widzenia. Ponadto jakość wyświetlanego przez urządzenie obrazu poprawia technologia HDR. Warto też wspomnieć, że otacza go metalowa obudowa z cienkimi ramkami – design jest minimalistyczny, ale i elegancki.

Jeśli natomiast chodzi o dźwięk, to generują go dwa głośniki stereo o mocy 8 W każdy z funkcją bass-reflect. Xiaomi deklaruje, że zapewniają one kinowe doznania: głęboki bas i czyste górne pasma dźwięków. Ponadto firma zadbała o podwójne dekodowanie Dolby Audio i DTS HD.

Xiaomi Mi TV 4S 43″ (źródło: Xiaomi)

Warto też wspomnieć, że telewizor Xiaomi Mi TV 4S 43″ pracuje pod kontrolą systemu Android TV i daje dostęp do bogatej biblioteki aplikacji, w tym Netflix, Amazon Prime Video i YouTube oraz Asystenta Google, za pośrednictwem którego można również sterować urządzeniami smart home, podłączonymi do sieci. Do tego jest także obsługa funkcji Chromecast.

Ponadto telewizor Xiaomi Mi TV 4S 43″ oferuje m.in. Bluetooth 4.2, obsługę WiFi 2,4 GHz i 5 GHz, 3x USB, 3x HDMI, złącze RJ-45 i slot na kartę CI+. Urządzenie można zarówno postawić na szafce, jak i powiesić na ścianie.