Ruszył festiwal fanów Xiaomi! Z tej okazji taniej kupicie aż 43 produkty

Od dziś można buszować wśród ofert na produkty Xiaomi w poszukiwaniu wymarzonego sprzętu – właśnie wystartował Mi Fan Festival, dzięki któremu dziesiątki urządzeń tej marki jest dostępnych w niższych cenach lub z interesującymi gratisami.

Mi Fan Festiwal 2021

Festiwal fanów Xiaomi (MFF) organizowane jest przez tę firmę już od 2012 roku. Ponieważ społeczność skupiona wokół urządzeń marki stale rośnie i jest ważnym elementem rozwoju Xiaomi, firma rokrocznie organizuje specjalną serię promocji, która jest formą podziękowania fanom za wsparcie i kibicowanie Xiaomi na drodze ku kolejnym sukcesom.

W 2021 roku promocje będą podzielone na dwie fale. Pierwsza uderza już dziś, a druga pojawi się 9 kwietnia. Planowany koniec akcji to 15 kwietnia. Jakie produkty będzie można kupić okazyjnie?

Oto lista produktów objętych promocją w pierwszej fali:

Produkt Cena (PLN) Cena promocyjna (PLN) Mi Smart Band 4C 99 49 Mi Smart Band 4 119 99 Mi Smart Band 5 179 119 Mi Watch Lite 249 199 Mi Watch 549 499 Mi True Wireless Earbuds Basic 2 99 59 Mi True Wireless Earphones 2 Basic 149 129 Air Purifier 3C 499 399 Air Purifier Pro H 1299 999 Air Purifier Pro 899 759 Robot Vacuum Mop Essential 799 699 Handheld Vacuum G10 1199 999 Mi Vacuum Cleaner mini 199 149 Hulajnoga Mi Electric Scooter Pro 2 2399 2149 Hulajnoga Mi Electric Scooter 1S EU 1899 1699 Mi Wi-Fi Range Extender Pro 69 49 Mi Router 4A Giga Version (biały) 149 99 Mi Router 4A (biały) 119 69 Mi Router 4C (biały) 89 49 Mi AIoT Router AX3600 549 399 Mi Router AX1800 229 169 Monitor Mi 23.8’’ 1C 599 489 Wentylator Mi Smart Standing Fan 1C 199 159 Projektor laserowy Mi 4K Laser Projector 150’’ + ekran Mi Ambient Light Rejecting Projector Screen 100″ 10199 9959 SMARTFONY Redmi 9 32 GB 649 449 Redmi 9 32 GB 749 549 Note 9 64 GB 899 649 Note 9 128 GB 999 699 Note 10 Pro 128 GB edycja specjalna MFF 1499 1499 + słuchawki Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Mi 10T 6+ 128 GB 1999 1799 + słuchawki Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Mi 10T 8+ 128 GB 2199 1999 + słuchawki Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Poco M3 64 GB 649 549 Poco M3 128 GB 749 649 Poco X3 64 GB 999 849 Poco X3 128 GB 1199 949

Specjalna, „kosmiczna” wersja Redmi Note 10 Pro Mi Fan Festival – dostępna w pierwszej fali promocji

Jak widać, wśród urządzeń o obniżonych cenach znajdziemy sporo urządzeń przydatnych w inteligentnym domu, a także smartfony z gratisem w postaci słuchawek Mi True Wireless Earbuds Basic 2. Niektóre modele telefonów przeniesiono jednak do drugiej fali promocji, w której ceny nie zostaną obniżone, ale za to do każdego smartfonu dostaniemy wyżej wspomniane słuchawki TWS.

Oto lista produktów objętych promocją w drugiej fali:

Produkt Cena (PLN) Gratis Redmi 9T 64 GB 749 słuchawki Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Redmi 9T 128 GB 849 słuchawki Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Redmi Note 9T 64 GB 1199 słuchawki Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Redmi Note 9T 128 GB 1299 słuchawki Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Note 10 64 GB 899 słuchawki Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Note 10 128 GB 999 słuchawki Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Note 10 Pro 64 GB 1299 słuchawki Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Note 10 Pro 128 GB 1399 słuchawki Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Gdzie szukać promocyjnych urządzeń?

Promocja Mi Fan Festival 2021 ważna jest w kanałach sprzedaży online, a zatem na stronach:

Oprócz tego, można próbować także w innych e-sklepach oraz u operatorów telekomunikacyjnych.