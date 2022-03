Teledysk Californication od Red Hot Chili Peppers stał się darmową grą wideo

Marzenia z dzieciństwa wielu graczy spełniły się po ponad 20 latach. Fani Red Hot Chili Peppers patrzyli na teledysk Californication i chcieli wcielić się w bohatera oldschoolowej gry wideo. Właśnie stało się to możliwe.

Teledysk z 1999 roku

Red Hot Chili Peppers dalej koncertuje, nagrywa nowe płyty i ma się dobrze, ale w oczach wielu współczesnych graczy jest to ekipa, która niektórymi utworami zabiera słuchaczy do czasów dzieciństwa. Californication, Can’t Stop czy Under the Bridge przenosi wielu graczy do pięknych czasów, kiedy głównym zmartwieniem w ciągu dnia była nieskończona praca domowa, a wieczory można było spędzać, grając w gry wideo.

Doskonale świadczy o tym popularność Californication – jednego z najbardziej znanych utworów Red Hot Chili Peppers. Na oficjalnym kanale YouTube zespołu teledysk ma ponad 900 milionów wyświetleń i 100 tysięcy komentarzy. Jedni pisali je rok temu, inni trzy lata temu, a jeszcze kolejni dzisiaj w nocy.

Utwór jest oczywiście świetny, ale uwagę przykuwał również teledysk. Kiedy Red Hot Chili Peppers gra i śpiewa, w tle leci animacja przypominająca grę wideo z PS1, gdzie główny bohater wykonuje różne szalone rzeczy. Miquel Camps Orteza postanowił zrealizować marzenia wielu graczy i stworzyć grywalny teledysk Californication.

Californication w formie darmowej gry

Projekt Ortezy błyskawicznie rozszedł się po internecie. 35-letni Hiszpan, który szuka aktualnie pracy w branży gier wideo, stworzył własny projekt, żeby pokazać, co może zrobić za pomocą Unity. Przypomniał sobie fantazje z dzieciństwa i na warsztat wziął teledysk Californication.

Orteza wybrał najciekawsze fragmenty teledysku i stworzył z nich siedem poziomów w swojej prostej, aczkolwiek bardzo sympatycznej grze. Instrukcja sterowania składa się dosłownie z czterech przycisków. Kontrolując pozbawionego koszulki głównego bohatera możemy poruszać się lub skakać. Chwali się jednak fakt, że Orteza wprowadził możliwość gry na padzie, zmianę kamery, a nawet zmianę deski snowboardowej na jednym z poziomów.

Californication ma własną stronę na itch.io, gdzie grę możecie pobrać za darmo na Windows lub macOS.