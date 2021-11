Meizu mBlu wygląda jak smartwatch, a jest smartbandem. I to naprawdę ładnym

Meizu we wrześniu ogłosiło, że ma zamiar wskrzesić swoją budżetową submarkę mBlu. Chiński gigant technologiczny nie rzucał słów na wiatr i jak zapowiedział, tak zrobił – jednym z pierwszych nowych urządzeń z tym oznaczeniem jest inteligentna opaska, której budowa wcale opaski nie przypomina. Najnowszy smartband Meizu mBlu wygląda jak smartwatch, oferuje podstawowe funkcje i jest naprawdę tani.

Meizu mBlu ma wszystkie potrzebne funkcje i wygląda ciekawie

Jak już wcześniej wspomniałem, najnowsza inteligentna opaska producenta, mimo że przypomina inteligentny zegarek, to wcale nim nie jest. A to głównie z jednego powodu – funkcje zaimplementowane w opasce mBlu nie są tak zaawansowane, jak w smartzegarkach.

źródło: Meizu

Przechodząc do specyfikacji, urządzenie zostało wyposażone w 1,1-calowy wyświetlacz wykonany w technologii LCD TFT. Pracuje on w rozdzielczości 240 × 240 pikseli, oferując zagęszczenie na poziomie 275 ppi (pikseli na cal) – wyświetlane treści powinny być zatem czytelne. Ponadto, ekran został pokryty szkłem 2.5D z powłoką oleofobową, która ma za zadanie zmniejszać widoczne przetłuszczenia na powierzchni.

Tarcza konstrukcji wyróżnia się średnicą 43,7 mm, natomiast ramka została wykonana ze stopu cynku. Konstrukcja mierzy 9,95 mm grubości, a waży 53 g. Pasek wytworzono z termoplastycznego poliuretanu (TPU).

źródło: Meizu

Meizu mBlu ma na pokładzie moduł łączności Bluetooth 5.0, która służy do łączenia się opaski z telefonem. Urządzenie ma funkcje wyświetlania powiadomień, a także przypomnień takich jak notyfikacje kalendarza. Opaska oferuje 11 trybów sportowych, jest również wodoodporna i pyłoszczelna, co potwierdza certyfikat IP68. Nie zabrakło tu czujnika PPG, który służy do pomiaru tętna.

Jeśli chodzi o baterię, to trzeba wspomnieć, że Meizu mBlu ma do dyspozycji wbudowane ogniwo o pojemności 150 mAh, które powinno zapewnić nawet do 10 dni pracy na jednym ładowaniu. W zestawie znajduje się magnetyczna ładowarka, która pozwoli naładować akumulator do pełna w dwie godziny.

Opaska jest już dostępna na chińskim rynku w cenie 249 juanów (równowartość ~155 złotych).