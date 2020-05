Targi IFA 2020 będą pierwszą imprezą technologiczną, która odbędzie się podczas pandemii

Jak powszechnie wiadomo, każde większe wydarzenie kulturalne zakładające gromadzenie się większych skupisk ludzkich jest obecnie odwoływane. Oczywiście to bardzo dobrze, że zachowuje się wszelkie środki ostrożności, by zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Zostaną one podjęte także podczas organizacji targów IFA 2020.

W ubiegłym miesiącu organizatorzy berlińskich targów elektroniki użytkowej, IFA 2020, przekazali, że ze względu na panującą na świecie pandemię wirusa SARS-CoV-2, impreza nie odbędzie się w formie, do której przywykliśmy przez lata. Zamiast tego, miała zostać ogłoszona „innowacyjna, nowa koncepcja”, którą dzisiaj podzielono się z publiką.

#IFA20: Set for an innovative concept designed for unprecedented times.

IFA Berlin is set to go ahead in 2020, but with an innovative new concept, following the decision by the Berlin government to ban all events with more than 5,000 participants until 24 October 2020.

