Złych wieści ciąg dalszy – targi Computex 2020 przełożone na wrzesień

Natłok problemów dla świata technologii spowodowanych przez epidemię koronawirusa SARS-Cov-2 zdaje się nie mieć końca, a zanosi się na to, że największe ogłoszenia dopiero przed nami. Już teraz plotkuje się o domniemanym przesunięciu premier najnowszych konsol do gier, a kolejne wydarzenia branżowe zostają całkowicie odwołane, aby uchronić uczestników i wystawców przed narażeniem na chorobę. Podobny los spotkał odbywające się w Tajpej targi Computex, których tegoroczną edycję ujrzymy ze sporym opóźnieniem.

Organizatorzy targów Computex 2020 poinformowali, że impreza nie odbędzie się zgodnie z ustalonym na 2 czerwca terminem, co spowodowane jest oczywiście zaleceniami WHO odnośnie ograniczenia organizacji imprez masowych.

Targi będą miały miejsce 28 września i zamiast przewidywanych pięciu dni potrwają jedynie trzy. Może być to niemałe rozczarowanie dla osób planujących wybrać się na rzeczone wydarzenie, jednak warto wziąć pod uwagę, że znaczna część potencjalnych wystawców zdecyduje się na wcześniejsze pokazanie swoich najnowszych produktów poprzez prezentacje online. Podobną praktykę zastosowało przykładowo Sony przy ujawnieniu specyfikacji PlayStation 5 w ubiegłym tygodniu.

Warto pamiętać jednak, że ogłoszona data nie jest ostatecznym terminem i bardzo możliwe, że jeszcze ulegnie zmianie. Sytuacja związana z koronawirusem wciąż rozwija się dość szybko i nie możemy z góry zakładać, że do września zażegnamy epidemię całkowicie. Rzekłbym nawet, że jest to wysoce nieprawdopodobne, a organizatorzy pognali za bardzo do przodu w swoich przypuszczeniach.

Najrozsądniejszym wyjściem z sytuacji byłoby całkowite odwołanie targów i przeprowadzenie ich na przykład w formie internetowej transmisji na żywo. Można by zebrać w jednym miejscu wszystkich chętnych wystawców i przy okazji w choć najmniejszym stopniu spełnić oczekiwania osób, które zacierały ręce w oczekiwaniu na targi. Choć nie jest to najbardziej optymistyczny kompromis, to na pewno wyszedłby organizatorom na lepsze niż mydlenie oczu osobom wyczekującym stosownego oświadczenia.

Niektórzy producenci mający pojawić się na wydarzeniu już teraz zadeklarowali się, że pokażą swoje najciekawsze nowinki w czerwcu, a dokładniej w terminie, w jakim miały pierwotnie odbyć się targi Computex 2020.

Źródło: Computex Taipei, Engadget

