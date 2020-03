„Fizyczna” premiera nowego Androida odwołana z powodu koronawirusa

Rozprzestrzenianie się koronawirusa nie pozostaje bez wpływu na program dużych imprez, organizowanych w różnych częściach świata. Nie ominęło to finałów IEM 2020 w Polsce, a teraz w podobnym stylu z własnej konferencji wycofuje się Google.

Google I/O to coroczne święto dla fanów Androida. Firma podczas serii wydarzeń publicznych pokazuje wtedy ostatnie osiągnięcia Google w kwestii oprogramowania. Jednym z najważniejszych elementów jest zawsze konferencja ogłaszająca premierę nowej edycji systemu Android. W tym roku będzie to już Android 11. I choć wiemy już o nim co nieco, to oczekiwaliśmy pełnej transmisji z prezentacji organizowanych 12-14 maja. Jak się okazuje, Google I/O 2020 zostało odwołane z powodu obaw związanych z wirusem Covid-19.

A #GoogleIO update.

Due to concerns around the coronavirus (COVID-19), we've decided to cancel this year's physical event at Shoreline Amphitheatre. It's sad that we won't be able to gather as a developer community but your health and safety is our priority. (1/2)

— Google Developers (@googledevs) March 3, 2020