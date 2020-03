Wspomóż walkę z koronawirusem przy pomocy swojego komputera!

Czy można lepiej zacząć tydzień niż od pomagania? Nie wydaje mi się, tak więc wychodzę do Was z pewną propozycją. [email protected] to program, który w sieci znany jest już od lat – pozwala on wykorzystać moc naszego komputera do badania przeróżnych dolegliwości, co może znacząco pomóc w walce z nimi. Od niedawna na celowniku tejże aplikacji znalazł się znany już wszystkim koronawirus SARS-CoV-2. W momencie, w którym piszę ten tekst, COVID-19 zabił już ponad 6000 osób na całym świecie, a od niedawna zmaga się z nim również Polska. To co, pomożecie?

Jak wszyscy dobrze wiedzą, jedną z najliczniejszych grup posiadających mocne komputery są gracze. Tak więc do nich przede wszystkim jest skierowany ten apel — lecz pamiętajcie, że liczy się każda pomoc, nawet ta najmniejsza. Sprawa jest bardzo prosta: każda osoba chętna do pomocy może zainstalować na swoim komputerze program [email protected] w celu przyłączenia się do ogólnoświatowej walki z koronawirusem, wspierając naukowców mocą obliczeniową swojego komputera. Do wzięcia udziału w tej akcji zachęca Nvidia na swoim oficjalnym profilu na Twitterze. Cóż, SARS-CoV-2 spowodował, że tegoroczny IEM odbył się bez publiczności, a wiele imprez, takich jak targi E3, zostały odwołane lub przesunięte — pora pokazać COVID-19 kto tu rządzi ;)

PC Gamers, let’s put those GPUs to work. Join us and our friends at @OfficialPCMR in supporting [email protected] and donating unused GPU computing power to fight against COVID-19! Learn more → https://t.co/EQE4u7xTZT pic.twitter.com/uO0ZCq8PEv — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) March 13, 2020

Na koniec słówko o tym, jak sam program działa. Aplikacja [email protected] zużywa niewykorzystaną przez nas moc naszego komputera do obliczeń związanych z walką z koronawirusem. Najprościej można to wytłumaczyć na takim oto przykładzie: gdy my wykorzystujemy ok. 30% naszego CPU i GPU, to program pobiera pozostałe 70% mocy. Oczywiście, jak nie trudno się domyślić, nasz sprzęt będzie wtedy działał ciągle na najwyższych obrotach, powodując wyższy pobór prądu. W każdej chwili możemy program [email protected] odinstalować lub wyłączyć — jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.

Dostępna jest wersja na Windowsa, macOS, a także na kilka dystrybucji Linuxa. Ważna sprawa: pamiętajcie, by podczas działania aplikacji zaznaczyć w niej opcję „Any disease”, w której to koronowirus ma najwyższy priorytet.

Nie pozostało mi więc nic innego, jak prosić również i Was o wsparcie w walce z koronawirusem SARS-CoV-2. Jeśli postanowiliście zainstalować aplikację [email protected] na swoim komputerze, to pochwalcie się w komentarzach specyfikacją swojego PeCeta – zobaczmy, kto z nas ma największą siłę pomagania ;)

Źródło: Twitter, Reddit, foldingathome.org