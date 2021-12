Gadżety na święta? Tylko w Orange! Przegląd najciekawszych ofert

Akcja partnerska

Do Świąt Bożego Narodzenia pozostały niecałe trzy tygodnie. To świetny moment, by rozejrzeć się za prezentami dla całej rodziny, zanim cała Polska tłumnie ruszy na zakupy. Wraz z Orange postanowiliśmy przygotować kilka propozycji, które mogą się przydać każdemu z domowników.

Dla mobilnych nastolatków

Będąc młodszym, najwięcej czasu poświęcałem muzyce. Działałem wtedy na dużych słuchawkach z przewodem jack, niezależnie od dystansu, jaki musiałem pokonać. Teraz jest łatwiej, bo mamy bezprzewodowe, douszne realme Buds Q2. Przemawia za nimi przede wszystkim cena – w sklepie Orange to jedyne 129 złotych. Za tę kwotę dostajemy jakościowe słuchawki, potrafiące wytrzymać aż do 5 godzin grania. Mając na uwadze etui z wbudowanym akumulatorem, trudno nie rozważyć tych słuchawek jako drobnego podarunku.

Gdy jednak mamy do czynienia z bardziej wymagającą pociechą lub planujemy też zwyczajnie większy prezent, rozwiązaniem może być… hulajnoga elektryczna! Mówimy konkretnie o Xiaomi Mi Electric Scooter 3 – ostatniej propozycji producenta. Bateria w niej wystarczy na 30 km jazdy, lecz jest to dość kosztowny zakup, bo wydajemy aż 2099 złotych. Niemniej jednak – warto. Sam ostatnio odkryłem czar elektrycznych hulajnóg, lecz na ten moment wolę je po prostu wypożyczać.

A co jeśli szukamy dobrego smartwatcha? Może to być np. FitBit Versa 3! Wyświetlacz AMOLED 1,58 cala, łączność poprzez Bluetooth, NFC, WiFi, a także czujniki: akcelerometr, pulsometr oraz wysokościomierz barometryczny. To jednak dopiero początek – krokomierz, licznik spalonych kalorii, monitorowanie snu i tętna, pomiar dystans i prędkości, przypomnienie o braku aktywności. Do tego funkcje telefoniczne – SMS, e-mail oraz – co najważniejsze – ochrona Corning Gorilla Glass. Nawet za 899 złotych jest to poważna propozycja.

Dla domu i rodziców

Co jednak, gdy potrzebujemy sprzętu do salonu? W sklepie Orange znajdzie się też kilka propozycji. Wszystko zależy od naszych potrzeb. Jeżeli wystarczy Wam telewizor obsługujący rozdzielczość HD, ze Smart TV – 32-calowy Xiaomi Mi TV P1 będzie świetnym wyborem. W przypadku nieco większych wymagań, egzamin zda 55-calowy telewizor Samsung UE55AU7192, obsługujący rozdzielczość 4K, w cenie 2199 złotych. Co ciekawe, telewizor obsługuje też HDR, czym będą z pewnością zainteresowani również gracze.

A jak po udanym spotkaniu z rodziną trzeba będzie posprzątać? Na to też mamy rozwiązanie. Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light to bezprzewodowy, poręczny odkurzacz, Trzy wymienne końcówki, dwa tryby pracy, a do tego silnik z mocą ssania na poziomie 50 W. Wszystko to przy hałasie w maksymalnej postaci 79 dB. Jak na odkurzacz w cenie 499 złotych, naprawdę warto się zastanowić.

Dla dbających o zdrowie seniorów

Poziom nasycenia krwi tlenem oraz tętno – sprawdzenie nawet tak podstawowych funkcji życiowych, pozwala na szybszą diagnozę problemów oraz lepsze ukierunkowanie ćwiczeń. Między innymi dlatego warto rozważyć Oppo Band, czyli jednego z budżetowych smartwatchy. 1,1-calowy ekran AMOLED, znajdowanie telefonu, kontrola aparatu, sterowanie muzyką i wideo oraz niezawodne powiadomienia. Gdy dodamy do tego przyjemny materiał oraz baterię o pojemności 100 mAh, dostajemy całkiem kompetentne urządzenie, za niewielką cenę, bo jedyne 189 zł.

Ciekawą propozycją na rynku zegarków będzie też myPhone myBand 4family. Nieco droższy smartwatch, bo w cenie 299 złotych, lecz za to w pełni przystosowany do seniorów. Co najważniejsze – ten zegarek ma już funkcję telefonu oraz wbudowany przycisk SOS. Za pomocą opaski można odbierać i wykonywać połączenia głosowe – tak jak w telefonie. Wystarczy w niej umieścić kartę nanoSIM. Dzięki dobremu głośnikowi i mikrofonowi, jakość rozmowy nie będzie odbiegać od tej z typowego telefonu. Oprócz tego pulsometr, ciśnieniomierz i krokomierz, czyli wszystkie podstawy do prywatnego monitoringu zdrowia.

Moc prezentów w sklepie Orange

Na koniec dwie istotne sprawy. Pamiętajcie, że każdy z opisywanych produktów możecie zakupić w sklepie Orange na wygodne raty 0%. Niezależnie od tego, czy zamówicie paczkę poprzez kuriera bądź paczkomat, macie 14 dni na bezpłatny zwrot gadżetów.

Niezależnie od tego czy szukacie większych prezentów na Boże Narodzenie czy też drobiazgów na Mikołajki, w sklepie Orange znajdziecie mnóstwo technologii, która z pewnością wywoła uśmiech na obdarowanej twarzy. A oto przecież chodzi nam najbardziej – o radość oraz szczęście, jakie z pewnością zapanują podczas zbliżających się świątecznych dni.

