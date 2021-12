Creative SBS E2900 – niedrogie głośniki na święta i nie tylko

Akcja partnerska

Święta Bożego Narodzenia tuż za rogiem, a to oznacza przede wszystkim ogrom prezentowych zakupów dla całej rodziny. Jeżeli szukacie taniego, lecz uniwersalnego zestawu grającego, Creative SBS E2900 może się okazać najlepszym wyborem tego sezonu.

Tanie i dobre, czyli głośniki od Creative

300 złotych – tak obecnie wygląda cena jednego z najtańszych, a przy tym najbardziej efektywnych systemów głośników 2.1. Co najbardziej cechuje jednak Creative SBS E2900, to przede wszystkim uniwersalność. Zestaw sprawdzi się świetnie zarówno przy komputerze, jak i telewizorze. Gdy dodamy do tego obsługę protokołu Bluetooth, radio FM, AUX oraz wsparcie dla pamięci USB i kart SD, trudno nie docenić wielozadaniowości tego sprzętu.

Jak na system głośników 2.1 przystało, zestaw składa się z dwóch kolumn oraz subwoofera. Jeżeli zwrócimy uwagę na cenę urządzenia, całość wygląda naprawdę interesująco – a wygląd sprzętu wcale nie zdradza, z pochodzeniem z której półki mamy do czynienia.

Jestem miłośnikiem futurystycznej stylistyki, lekko nawiązującej do początku XXI wieku, więc ten design przypadł mi do gustu. Miłym dodatkiem są też niebieskie światełka na pokrętle regulującym głośność oraz LED na głośniku niskotonowym. Cóż poradzę – mam słabość do kolorów, dlatego jako gracz doceniam każde urozmaicenia w tym tonie.

Co najważniejsze – podłączenie i obsługa zestawu są banalne. Z tyłu subwoofera znajdziemy dwa wejścia na głośniki, wejście obsługujące antenę FM (dołączoną do zestawu), a także ósemkowe gniazdo zasilania oraz port AUX, celem podłączenia dowolnego urządzenia w standardzie 3,5 mm audio jack. Do tego dołączony został pilot działający na podczerwień, który sprawnie pozwoli kontrolować urządzenie bez zbędnego wstawania z krzesła bądź kanapy.





Gdyby jeszcze na pokrętle znalazł się LED, głośniki Creative SBS E2900 byłyby idealne

Dźwiękowe konkrety

Co by nie być gołosłownym, przyjrzyjmy się pełnej specyfikacji Creative SBS E2900:

moc wyjściowa głośników: 60 W (moc szczytowa: 120 W), 15 W RMS na kanał (2 kanały), 30 W RMS subwoofer,

pasmo przenoszenia: 50 Hz ~ 20 kHz,

stosunek sygnału do szumu: ≥75 dB,

wersja Bluetooth: Bluetooth 5.0,

częstotliwość łącza Bluetooth: 2402–2480 MHz,

obsługiwane profile Bluetooth: A2DP (transmisja bezprzewodowa, stereo, Bluetooth), AVRCP (bezprzewodowe sterowanie Bluetooth),

obsługiwane kodeki: SBC,

częstotliwość skanowania radia FM: 87,5–108 MHz,

wymiary i waga: głośnik satelitarny: 105 x 100 x 170 mm, 488 g, subwoofer: 170 x 335 x 313 mm, 3,16 kg, pilot zdalnego sterowania na podczerwień: 44 x 140 x 20 mm, 40 g.



Mając na uwadze cenę urządzenia, czyli obecnie 300 złotych, trudno narzekać na jakość odtwarzanego dźwięku. Pomijając protokół Bluetooth, głośniki są w stanie zdziałać cuda. Wysokie i średnie tony nabierają barw, przez co uczucie dobrze wydanych pieniędzy tylko wzrasta. To ważne w momencie, gdy taka konstrukcja sprawdzi się zarówno w salonie, jak i na biurku, schowana najpewniej za monitorem bądź telewizorem.

Przy czystym dźwięku, głośniki są w stanie wygenerować do 90 dB. Gdyby jednak coś się nie zgadzało, do dyspozycji mamy korektor, który możemy obsługiwać za pomocą dołączonego do urządzenia pilota. Tak długo, jak będziemy omijać odtwarzanie muzyki przez Bluetooth, z czym ten zestaw radzi sobie wyłącznie OK, Creative SBS E2900 jest naprawdę rozsądnym zakupem.





Creative SBS E2900 w pełnej krasie

Świetny prezent, lecz dla kogo?

Gdybym miał kupić Creative SBS E2900 jako prezent, kupiłbym je komuś, kto przede wszystkim dużo pracuje przy komputerze. Świetna jakość muzyki przy zdalnej pracy to podstawa, dlatego też z łatwością wyobrażam sobie uśmiech na twarzy przy takim prezencie. Zwłaszcza, że system 2.1 łatwo przenieść w razie potrzeby – np. do salonu. Na rodzinnych imprezach można bez problemu podłączyć nośnik USB, by cieszyć się utworami z układanych przez lata folderów.

Patrząc na świetną jakość dźwięku oraz diody LED, takie głośniki ucieszyłyby również każdego niedzielnego gracza. Ok. 300 złotych to niezbyt wielka cena za taki sprzęt. Gdyby kariera gracza nabrała obrotu, zawsze po roku lub dwóch można przeskoczyć na model z wyższej półki – takie też Creative ma w ofercie.

Gdyby jednak interesowało Was więcej informacji na temat SBS E2900, Kasia wraz z Kubą przygotowali na początku roku recenzję tych głośników.

Wpis powstał przy współpracy z Creative