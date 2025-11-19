Idealny prezent dla każdego, kto nosi kolczyki. To nie zwykła biżuteria

Czy kolczyki mogą spełniać więcej niż jedną, ozdobną funkcję? Okazuje się, że jak najbardziej. Idealnym przykładem jest technologiczny gadżet w postaci Lumii 2.

Widać, czy nie widać?

O tym, czy typowy smartwatch jest odróżnialny na nadgarstku od klasycznego zegarka można by toczyć długie debaty – porównywać konstrukcje, przyglądać się kątom widzenia panelów OLED czy mierzyć grubość koperty. Odważę się jednak stwierdzić, że z pominięciem niektórych modeli, większość smartzegarków idzie rozpoznać z daleka.

Podobna kwestia dotyczy rozwijającej się od niedawna kategorii smart pierścieni. Z jednej strony Samsung Galaxy Ring w kolorze złotym przypomina trochę spuchniętą obrączkę, ale jak pokazuje niektórzy producenci można nieco wypaczyć ideę tych sprzętów, dorzucając do nich ekran – Rogbid SR16 to smart pierścień z ekranem. Czy da się zatem stworzyć coś w kategorii urządzeń ubieralnych, co byłoby trudno zauważyć na ciele właściciela?

Lumia 2 – nauszny smart prezent

Lumia Health zaprezentowała właśnie kolejną generację swojego akcesorium służącego do pomiarów parametrów zdrowotnych – smartkolczyk Lumia 2, choć na dopisek „kolczyk” sprzęt zasłużył dopiero teraz. Dlaczego?

W poprzedniej generacji aby przyczepić urządzenie do ucha należało skorzystać z elastycznej opaski, która obejmowała małżowinę – wszystkie czujniki chowały się z tyłu, dzięki czemu jedyne co było widać, to przezroczysty klips.

Lumia 2, oprócz mniejszej bazy z modułami pomiarowymi, dzięki systemowi SwitchBack może zostać przymocowana w miejscu przekłutego ucha. Nie ma znaczenia, czy ktoś preferuje kółka czy kulki – smart asystent trzyma się ucha i żeby zauważyć, że coś jest na rzeczy, trzeba by spojrzeć na stronę przylegającą do głowy. Osoby bez piercingu mogą skorzystać z klipsa zaprezentowanego w poprzedniej generacji, tym razem jednak wzbogacono paletę barw. Oprócz białego, półprzezroczystego materiału do wyboru jest także obręcz w kolorze różowego złota, złotym, srebrnym czy tytanowym.

Lumia 2 (Źródło: Lumia Health)

A co dokładnie jest w stanie zmierzyć Lumia 2?

Od popularnych pierścieni i zegarków wyróżnia ją przede wszystkim pomiar przepływu krwi, dzięki czemu możemy na przykład obserwować, jak zmienia się on po porannym wzmocnieniu organizmu kofeiną. Oprócz tego kolczyk oferuje pomiar zmienności rytmu zatokowego serca, tętna spoczynkowego, analizę snu czy obserwację cykli menstruacyjnych. Zastosowany akumulator wystarcza na od 5 do 8 dni działania – podobne wartości oferują dostępne na rynku smartpierścienie.

Lumia 2 nie jest jeszcze szeroko dostępnym produktem. Wygląda na to, że producent póki co zbiera listę zainteresowanych, chcąc zaoferować im również ekskluzywny dostęp do urządzenia przed premierą wraz z korzystną ceną na start. Firma przewiduje cenę w okolicach 249 dolarów (~910 złotych), natomiast koszt miesięcznej subskrypcji ma wynosić 9,99 dolarów (~35 złotych). Nie wiadomo, czy wysyłka do Polski będzie realizowana.

Jeżeli produkt pojawi się w ciągu najbliższych miesięcy, to wychodzi na to, że Samsung spóźni się na własną imprezę. W końcu nie tak dawno opowiadali o ubieralnej biżuterii, ale jak widać startupom czasami łatwiej wdrożyć nowatorskie rozwiązania niż gigakorporacjom.