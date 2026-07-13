Takiego smartfona z dwoma ekranami jeszcze nie było. Nietypowy pomysł

Producenci popularnych smartfonów nie muszą nikomu niczego udowadniać – zazwyczaj takie urządzenia sprzedają się tak czy siak, więc nie ma potrzeby przesadnego eksperymentowania. Co innego ci, którzy chcą walczyć o swoją pozycję. Wtedy chęć wyróżnienia się na tle innych może prowadzić do ciekawych produktów – takich jak ten.

Czym jest Hisense A10?

Firma znana m.in. z produkcji telewizorów czy urządzeń AGD od lat udziela się również w kategorii smartfonów. Nowy Hisense A10, wyposażony w 8-rdzeniowy procesor wykonany w procesie 4 nm (najprawdopodobniej mowa o SoC Snapdragon 8 Gen 3, czyli dwuletnim, flagowym rozwiązaniu) to następca modelu A9 – smartfona łączącego telefon z czytnikiem e-booków za sprawą zastosowanego ekranu e-ink.

Nie inaczej jest w przypadku tego modelu, w którym umieszczono panel o przekątnej 6,13 cala. Oprócz tego prodcuent informuje o obecności Androida 16 na pokładzie.

Ile ekranów? Niech kupujący zdecyduje

Wspomniany wyżej wyświetlacz ma oczywiście swoje wady. Pomimo mniejszego obciążenia dla wzroku czy małego poboru energii, w porównaniu z panelami OLED czy LCD, e-ink charakteryzuje się niższą częstotliwością odświeżania oraz słabszym odwzorowaniem kolorów – pod warunkiem, że technologia, w której został wykonany ekran, umożliwia wyświetlanie barw, ponieważ przez lata były to głównie rozwiązania monochromatyczne.

Jak zatem wygodnie oglądać na czymś takim filmy na YouTube? Smartfon Bigme Hibreak Dual 2, który zapowiedziano pod koniec czerwca 2026 roku rozwiązuje ten dylemat za pomocą drugiego, pełnoprawnego ekranu LCD z tyłu urządzenia. Hisense idzie podobną ścieżką, jednak dodaje od siebie coś bardziej szalonego.

Otóż drugi, kolorowy ekran, ma być odczepiany. Całość ma trzymać się plecków za pomocą magnesów, a smartfon w wersji „bez” oraz „z” przedstawiono na grafikach promujących urządzenie. Widać na nich, że panel dodawałby nieco milimetrów, jeżeli chodzi o grubość urządzenia, jednak po odczepieniu całość prezentuje się smukle i elegancko.

Hisense A10 (źródło: Experience more | Weibo)

Póki co Hisense nie podał daty odnośnie tego kiedy moglibyśmy się spodziewać ujawnienia pełnej specyfikacji smartfona. Choć szansa na oficjalny debiut sprzętu w Polsce jest bardzo mała, to niesamowite jest widzieć, jak bardzo producenci potrafią zaskoczyć pomysłowością na lokalnym rynku.