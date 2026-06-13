Jaki będzie następca 5G? Warto ostudzić zapał

Technologia nigdy nie stoi w miejscu. Po 4G naturalnym następcą, nad jakim pracowały firmy, było 5G, o którym można powiedzieć, że stało się w 2026 roku powszechnym standardem. Niektórzy z nadzieją wypatrują już następcy, czyli technologii 6G.

Czego spodziewać się po następcy 5G?

Odpowiedzi na to pytanie może udzielić Dell’Oro Group – podmiot zajmujący się analizą rynku nowych technologii. Zespół opublikował raport na temat nowej technologii będącej podstawą funkcjonowania sieci komórkowych na całym świecie.

Dokument postanowił w skrócie omówić wiceprezes grupy – Stefan Pongratz. Z jego słów można nakreślić dość jasny obraz – 6G to ogromny potencjał, jednak po analazie warto spojrzeć na niego jak na zbalansowaną ewolucję aniżeli rewolucję technologiczną.

Co dokładnie kryje się za tymi słowami? Ze względu na fakt, że RAN (Radio Access Network) nie jest rynkiem nastawionym na niekończący się wzrost, ograniczone zyski operatorów wpłyną na inwestycję w następcę 5G. Wzrost ma opierać się głównie na nowych źródłach przychodów, aniżeli na samych sieciach komórkowych. Pongratz wymienia tu takie technologie, jak Fixed Wireless Access, czyli technologię umożliwiającą bezprzewodowe łączenie się pomiędzy dwoma stałymi lokalizacjami, prywatne sieci bezprzewodowe oraz rozwiązania o znaczeniu krytycznym.

Technologia 6G ma również bazować na rozwoju Massive MIMO oraz wykorzystaniu szerszych kanałów radiowych, dzięki czemu operatorzy powinni poprawić efektywność RAN bez potrzeby przebudowywania infrastruktury. Ważnym elementem ma być wykorzystanie częstotliwości Sub-7 GHz, pasma cmWave. Częstotliwości przekraczające wartość 7 GHz mają znaleźć się w kręgu zainteresowań dopiero na późniejszym etapie wdrożenia 6 GHz.

Ze względu na pojemność sieci 5G, która przewyższa tę oferowaną przez 4G, skumulowane przychody dostawców rozwiązań nadchodzącej technologii w pierwszych sześciu latach mają być o 10-20 procent niższe niż w podobnym okresie, jaki towarzyszył 5G. Mowa tu o 100 miliardach dolarów skumulowanego przychodu i 500 mld wydatków na infrastrukturę.

Kiedy 6G zacznie zyskiwać na znaczeniu?

Inwestycje w technologię 6G mają przyspieszyć dopiero pod koniec obecnej dekady, przy czym prognozy Dell’Oro, dotyczące tempa rozwoju w latach 2030-2034, sugerują ok. 1% średniego wzrostu w skali roku. Zanim to jednak nastąpi, 5G nie pozwoli nam o sobie tak szybko zapomnieć, w końcu w lutym 2026 roku poznaliśmy odpowiedź na pytanie, kiedy 5G w Polsce zacznie wykorzystywać pasmo 26 GHz.