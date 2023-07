HTC wprowadza na rynek dwa nowe tablety. Po cichu, bo nie ma się czym chwalić

HTC kojarzone jest raczej z produkcją smartfonów, choć ostatnio firma skupiła się głównie na rozwoju gogli wirtualnej rzeczywistości. Tym razem marka wprowadziła na rynek dwa nowe tablety. HTC A104 i HTC A102 to urządzenia, które nie doczekały się hucznej, a jedynie cichej premiery. Producent nie ma się czym chwalić?

Co oferują nowe tablety HTC?

HTC A104 i A102 to tablety, które nie zaskoczą Was pozytywnie swoją specyfikacją, chociaż zdecydowanie na plus jest fakt, że oba modele oferują wbudowany moduł LTE, co znacznie rozszerza możliwości korzystania z tabletu.

Model A104 jest wyposażony w 10,36-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli. Tablet działa na systemie Android 13 i jest napędzany przez chipset Unisoc T606, który wspiera 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Ten tablet HTC oferuje 5 Mpix kamerkę do selfie, a także główny aparat o tej samej rozdzielczości z wbudowaną diodą doświetlającą LED. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 7000 mAh. Wymiary urządzenia to 243,8 x 162,6 x 8,5 mm, a waga wynosi 533 g.

HTC A102 HTC A102 HTC A104 HTC A104 źródło: gizmochina

Drugi wprowadzony na rynek model, czyli HTC A102 ma nieco większy, bo 11-calowy wyświetlacz, jednak jego rozdzielczość pozostaje na takim samym poziomie jak w modelu A104. Z przodu znajduje się 8 Mpix aparat do selfie, a na tylnym panelu – co dość niestandardowe w przypadku tabletów – aż 20 Mpix jednostka z diodą doświetlającą LED.

Tablet działa na starszym systemie Android 12 i jest napędzany przez chipset MediaTek Helio G85. Tutaj producent zdecydował się na umieszczenie 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Dostępność i cena

Jak sami widzicie, specyfikacja obu tabletów HTC prezentuje się nieco… dziwnie. Słaby procesor plus większa ilość RAM, 20 Mpix aparat w jednym z modeli. Wygląda to tak, jakby producent zrobił je z tego, co akurat leżało w szafie. W każdym razie to sprzęt, który na pewno nie należy do demonów wydajności, ale tablet, który spełniać ma swoje podstawowe zadania. Nie powinna więc dziwić nas ich cicha premiera.

Oba modele są dostępne na rosyjskim rynku w srebrnym oraz czarnym kolorze obudowy, a ich ceny kształtują się następująco: