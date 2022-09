Nowa grafika tabletu Redmi Pad wygląda, jakby ją ktoś sklejał w Paintcie

Informacje na temat tabletu Redmi Pad regularnie wyciekają do sieci i wiemy o tym urządzeniu już zdecydowanie więcej niż to, co chciałby nam przekazać producent. Ostatnim razem, gdy pisaliśmy o tym tablecie, padło na specyfikację techniczną. Teraz znamy szczegóły dotyczące dostępnych kolorów.

Przecieki dotyczące Redmi Pad

Coraz więcej rzeczy wskazuje na to, że Redmi Pad zadebiutuje już w październiku tego roku, ale nie jest to jeszcze potwierdzona informacja. W ostatnich tygodniach regularnie mogliśmy znaleźć w sieci przecieki związane z tym tabletem. Na początku września pisaliśmy o specyfikacji technicznej, którą może dostać najnowszy sprzęt Xiaomi. Ten miałby być wyposażony m.in. w MediaTeka Helio G99, baterię o pojemności 7800 mAh, a także wyświetlacz o przekątnej 11,2 cala z matrycą IPS LCD. Sam tablet miałby działać w oparciu o nakładkę MIU 13.

W kolejnych tygodniach wyciekły także plotki na temat wariantów dotyczących RAM i wbudowanej pamięci – użytkownicy mieliby dostać opcję z 3 GB lub 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci na dane. Taka specyfikacja wskazuje na dość solidnego budżetowca – po niego będą mogły sięgnąć osoby, które potrzebują tabletu, a nie chcą wydawać około 1900 złotych na topowe urządzenia tej marki. Tyle mniej więcej trzeba zapłacić teraz za Xiaomi Pad 5 z 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci.

Redmi Pad w różnych kolorach obudowy

Według najnowszego przecieku Redmi Pad ma dostać różne warianty kolorystyczne. Dostępne będą trzy opcje – grafitowo-szary, miętowo-zielony oraz srebrzysto-księżycowy. Na przedstawionej niżej grafice, która początkowo pojawiła się na Instagramie marki, ale została już usunięta z social mediów, widzimy właśnie zielony odcień.

Trzeba też przyznać, że na pokazanej grafice urządzenie prezentuje się dość estetycznie. Choć układ aparatów z tylnym panelu nie zaskakuje, to wygląda jednak nieco podejrzanie. Zupełnie, jakby ktoś na szybko sklecił to zdjęcie, nie przejmując się zbytnio efektem. Na razie nie mamy jednak lepszej reprezentacji tego urządzenia na fotografii „na żywo”.

Na więcej informacji dotyczących Redmi Pad musimy jeszcze poczekać, ale sporo mówi się o droższym wariancie z 5G (tańszy byłby wyposażony tylko w 4G), a także wersjach obsługujących tylko Wi-Fi.

Sugerowana cena Redmi Pad waha się w różnych przedziałach, w zależności od plotek. Wcześniej sporo mówiło się o wydatku rzędu od 250 do 350 euro (równowartość od około 1176 do 1646 złotych), a najnowsze informacje wskazują już na 232 euro (~1092 złote).