Wiemy o Redmi Pad więcej, niż chciałby nam przekazać producent!

Jeśli jesteście w trakcie poszukiwań budżetowego tabletu, to być może Xiaomi spełni Wasze oczekiwania nadchodzącym Redmi Padem, którego specyfikację w większości już poznaliśmy! Czy będzie to godny konkurent dla realme?

Pierwszy budżetowy tablet Xiaomi

Dotychczas na rynku debiutowało już kilka tabletów spod marki Xiaomi, w tym świetny Pad 5, ale nie doczekaliśmy się nadal żadnej propozycji budżetowego urządzenia od tego producenta. Zmienić to może nadchodzący Redmi Pad.

Będzie to genialny ruch ze strony chińskiego producenta, gdyż jego pozostałe modele tabletów potrafią sięgać cenami blisko 2000 złotych, co często jest zaporową kwotą dla wielu osób poszukujących tego typu urządzenia. Choć tablety nie cieszą się już taką popularnością jak kiedyś, to mimo wszystko niejednokrotnie właśnie na nie pada wybór, gdy rodzic chce sprezentować swojemu podopiecznemu urządzenie do przeglądania internetu i grania w gry mobilne.

Redmi Pad – znamy już specyfikację

Co prawda nie ma mowy o kompletnej liście wszystkich podzespołów, które mają trafić do nadchodzącego tabletu od chińskiego hegemona technologicznego, ale znajdziemy w niej te mające największe znaczenie. Wiemy bowiem, że do Redmi Pad ma trafić procesor MediaTek Helio G99, który wykorzystuje litografię 6 nm i jest w stanie zapewnić połączenie 4G. Poprzednie informacje sugerowały, że może być to tablet 5G, jednak obecny przeciek temu zaprzecza. Może być też tak, że producent zdecyduje się po prostu na wypuszczenie dwóch wersji tego urządzenia.

Redmi Pad ma również zapewnić dobry czas pracy na jednym ładowaniu, bo zamontowane w nim ogniwo zyska pojemność aż 7800 mAh. Ponadto naładujemy je ładowarką o mocy 22,5 W. Jeśli natomiast chodzi o wyświetlacz, to ten ma korzystać z matrycy IPS LCD i mieć przekątną 11,2 cala.

Inne informacje donoszą, że na pleckach nowego tabletu Redmi mamy znaleźć pojedynczy aparat z matrycą 8 Mpix. Pojawił się też render, na którym znajdziemy Redmi Pada.

Nie poznaliśmy jeszcze ilości pamięci wbudowanej i RAM, a także nie wiemy czy będziemy w stanie rozszerzyć tę pierwszą za pomocą karty microSD. Wiemy natomiast, że tablet będzie działał w oparciu o nakładkę MIUI 13.

A co z ceną i dostępnością?

Nie wiemy, ile będzie kosztować pierwszy tablet ze stajni Redmi. Możemy się spodziewać, że będzie to raczej atrakcyjna i niewysoka cena, gdyż to do takich kwot przyzwyczaiła nas ta marka. Data oficjalnej premiery również nie jest znana.

Co do dostępności, to jeden z przecieków donosi, że producent złożył aplikację o nadanie Redmi Pad certyfikacji FCC. Oznacza to zatem, że tablet ten najprawdopodobniej trafi na rynki globalne, w tym europejskie, a nie będzie ograniczony tylko do Chin czy Indii. Nie mamy niestety pewności, czy pojawi się on również w Polsce, ale jeśli będzie można go kupić w Europie, to jest szansa na to, że trafi on także do naszego kraju.