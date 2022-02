Tablet OPPO Pad na grafikach – będzie kanciasto i kolorowo

Już za kilka dni, 24 lutego, odbędzie się w Chinach premiera nowych urządzeń OPPO. Wśród nadchodzących nowości wiemy, że znajdą się smartfony OPPO Find X5, które zobaczymy w różnych wariantach. Oprócz tego spodziewamy się zobaczyć nowe słuchawki, a także długo oczekiwany, pierwszy tablet Chińskiej firmy – OPPO Pad. Ten ostatni właśnie pokazał się w sieci na kilku grafikach, tym samym zdradzając to, jak może wyglądać urządzenie.

OPPO Pad – pierwszy tablet firmy, który może namieszać

Z dotychczasowych doniesień dowiedzieliśmy się dość sporo o nowym, nadchodzącym urządzeniu. OPPO Pad powinien otrzymać ekran IPS LCD o przekątnej niemal 11 cali i rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Wyświetlacz obsłuży 10-bitową głębię kolorów, a także będzie wspierał szybkie odświeżanie w 120 Hz.

Sercem urządzenia powinien zostać Snapdragon 870, a więc procesor nadal ponadprzeciętnie wydajny, który jednocześnie nie cierpi z powodu zbyt dużych ilości wydzielanego ciepła. O wydajność powinniśmy być raczej spokojni, tym bardziej, że procesor będzie wspierany przez nawet 8 GB pamięci RAM. Na dane użytkowników producent przewidział 256 GB pamięci.

Podobno na tym zdjęciu ukrywa się Oppo Pad

Sensownie może również wyglądać czas pracy na baterii. Ogniwo o pojemności 8350 mAh powinno zapewnić wystarczająco długie działanie OPPO Pad z dala od gniazdka. Co więcej, urządzenie ma otrzymać wsparcie dla szybkiego ładowania z mocą do 33 W.

Tablet ma zostać wyposażony w pojedynczy aparat o rozdzielczości 13 Mpix, który będzie wpierany przez diodę doświetlającą. Na chwilę obecną brakuje informacji o specyfikacji przedniego aparatu do selfie i wideorozmów. Wiemy za to, że sprzęt otrzyma aż cztery głośniki i wsparcie dla technologii Dolby Atmos.

Oppo Pad – wygląda znajomo

To, co ciągle pozostawało tajemnicą, to wygląd nowego tabletu. Z wcześniejszych informacji dowiedzieliśmy się, że OPPO Pad będzie miał grubość około 7 mm, a jego waga nie powinna przekroczyć 510 gramów.

Na Twiterze pojawiło się jednak w zeszłym tygodniu kilka zdjęć, które ujawniają nam to, jak powinien wyglądać nowy OPPO Pad. Użytkownik @MayankkumarYT opublikował post z trzema grafikami przedstawiającymi nadchodzący tablet Chińskiego producenta.

OPPO Pad Rear Side Look.

Wygląda na to, że OPPO Pad będzie dostępny w co najmniej trzech wersjach kolorystycznych – grafitowej, srebrnej i fioletowej. Co więcej, tablet swoją formą będzie przypominał nieco najnowsze iPady, które charakteryzują się prostymi krawędziami. Będzie zatem kolorowo i kanciasto.

Niestety, trudno z grafik cokolwiek więcej wywnioskować. Jednocześnie warto mieć z tyłu głowy to, że mogą one odbiegać od rzeczywistego wyglądu tabletu. O tym jednak dowiemy się już za kilka dni, kiedy to OPPO Pad zostanie oficjalnie zaprezentowany wraz ze smartfonami OPPO Find X5.