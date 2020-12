Chuwi SurPad – tablet w takim wydaniu może sprostać oczekiwaniom wielu użytkowników

Trudno powiedzieć, jak dużą popularnością wśród klientów z Polski cieszą się produkty marki Chuwi, ale faktem jest, że ma ona w swojej ofercie wiele ciekawych urządzeń. Do tego grona właśnie dołączył Chuwi SurPad – tablet z dużym potencjałem.

Marka Chuwi regularnie wprowadza na rynek nowe urządzenia – w ostatnim czasie na przykład obiecujący laptop Chuwi GemiBook i tablet z dobrą specyfikacją Chuwi HiPad X. Najnowszym produktem tego producenta jest zaś Chuwi SurPad.

Chuwi SurPad – tablet z dużym potencjałem

Tablety już od dłuższego czasu nie są jedynie urządzeniami do konsumpcji multimediów, ale globalna pandemia SARS-CoV-2 i COVID-19 przyczyniła się do tego, że znacznie więcej osób zaczęło traktować je jako pełnoprawne narzędzie do pracy lub/i nauki.

Widać, że producenci reagują na ten trend, w tym także Chuwi. Jego najnowsza propozycja również jest wielozadaniowa, bo to nie tylko tablet, ale też stacja robocza (po podłączeniu za pomocą złącza magnetycznego klawiatury-etui z nóżką i wzięciu w rękę dedykowanego stylusa HiPen).

źródło: Chuwi

Przestrzeni do pracy nie powinno zabraknąć, ponieważ Chuwi SurPad oferuje wyświetlacz IPS o przekątnej 10,1 cala, który ma proporcje 16:10 i rozdzielczość 1920×1200 pikseli. Co prawda ramki wokół niego nie są wąskie, ale wiele osób może to wręcz uznać za zaletę, bowiem pozwoli pewnie chwycić urządzenie w ręce.

Pod względem wydajności również nie powinno być źle, ponieważ tablet wyposażono w procesor MediaTek Helio P60 2,0 GHz, który współpracuje z 4 GB LPDDR4x. Pamięć wbudowana (typu UFS) ma z kolei pojemność 128 GB i da się ją podwoić dzięki obsłudze kart w formacie microSD.

źródło: Chuwi

Chuwi SurPad zapewni też użytkownikom swobodę wyboru i dużą mobilność, ponieważ oferuje dwa sloty na karty nano SIM z obsługą łączności 4G LTE, w tym jeden hybrydowy (tzn. zamiast karty SIM, można umieścić w nim kartę microSD). Ponadto urządzenie odda swoim właścicielom do dyspozycji także GPS, a dzięki temu, że nie jest przesadnie ciężkie (waży 542 gramy i ma grubość 9,2 mm), będzie mogło być swobodnie transportowane z miejsca na miejsce.

Chuwi SurPad pracuje pod kontrolą systemu Android 10, a za jego zasilanie odpowiedzialność weźmie akumulator o pojemności 8000 mAh. Obudowa urządzenia jest niemal w całości wykonana z metalu. Do tego na jego pokładzie są także m.in. 3,5 mm złącze słuchawkowe i port USB-C.

Mimo że Chuwi SurPad widnieje już na stronie producenta, nie znamy jego ceny. Nie mam też jeszcze informacji na temat dostępności tego tabletu w sprzedaży.