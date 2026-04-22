Asus szykuje zbyt piękny tablet. Ta jedna rzecz mnie martwi

Na początku 2026 roku dowiedzieliśmy się, że Asus – tymczasowo – całkowicie odpuścił sobie smartfony, natomiast – jak wskazują najnowsze doniesienia – nie zamierza rezygnować z produkcji tabletów. Nowe urządzenie tego typu właśnie zdradziło swoje tajemnice i nie wszystkim może spodobać się to, co szykuje producent z Tajwanu.

Nowy tablet Asus Pad będzie piękny. Zbyt piękny dla niektórych użytkowników

Nowy tablet Asusa to podobnie rzadki widok jak smartfony tego producenta, jednak serwis Android Headlines ujawnił, że w bliżej nieokreślonej przyszłości na rynku zadebiutuje tablet Asus Pad. Co więcej, na tym nie poprzestał, ponieważ udostępnił też grafiki, przedstawiające sprzęt, a także informacje na temat jego specyfikacji.

Asus Pad (źródło: Android Headlines)

Nadchodzący tablet Asus Pad będzie wyposażony w dwuwarstwowy wyświetlacz OLED o przekątnej 12,2 cala z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz i wsparciem dla Dolby Vision. Z udostępnionych przedpremierowo renderów wynika, że ramki dookoła ekranu mają być bardzo wąskie, co może zostać różnie odebrane przez klientów.

Dzięki temu bowiem niewątpliwie tablet Asus Pad wygląda zjawiskowo, ale równocześnie tak wąskie ramki mogą uniemożliwić pewny chwyt w rękach bez przypadkowego dotknięcia ekranu wnętrzem dłoni. Smukłe będą jednak nie tylko ramki, ale też cała konstrukcja z metalową ramą, bowiem jej grubość ma wynosić zaledwie 6,5 mm.

W jej wnętrzu znajdą się głośniki stereo z dźwiękiem Dolby Atmos, złącze USB-C i akumulator o pojemności 9000 mAh. Na tę chwilę nie wiadomo jednak, z jaką mocą będzie można go ładować. Tak samo nieznane są szczegóły dotyczące procesora, ilości i typów pamięci czy specyfikacji aparatów.

Wiadomo natomiast, że całość ma ważyć 523 gramy. Producent przygotował też dedykowane etui, pełniące również rolę stojaka i podstawki.

Kiedy premiera Asus Pad? Tablet nie ma jeszcze daty debiutu

Choć poznaliśmy już wygląd i częściową specyfikację nowego tabletu tajwańskiego producenta, to wciąż nie wiadomo, kiedy oficjalnie zadebiutuje tablet Asus Pad.

Nie ma też informacji dotyczących jego dostępności na poszczególnych rynkach, w związku z czym nie ma pewności, że trafi do sprzedaży w Polsce.