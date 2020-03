iPad Pro prawie jak laptop. Apple ma wydać klawiaturę z gładzikiem

Nowe akcesorium dla iPada Pro może go jeszcze bardziej przybliżyć do komputera. Apple ma bowiem wprowadzić klawiaturę z gładzikiem.

iPad to już nie tylko „iPhone z większym ekranem”

Widać to szczególnie po modelach z linii Pro – Apple w tabletach nie widzi wyłącznie urządzeń do konsumowania treści, ale również sprzęt do pracy. W związku z tym, firma wprowadza zmiany w systemie operacyjnym, który niedawno został wyraźniej oddzielony od iOS, a także wydaje akcesoria mające podnieść komfort pracy.

Owszem, nie we wszystkich zadaniach iPad może zastąpić MacBooka, ale w wielu scenariuszach sprawdza się naprawdę dobrze. To wygodne narzędzie do pisania czy edycji grafiki. Tym bardziej, że na iPadOS nie brakuje bardziej profesjonalnego oprogramowania.

Klawiatura z gładzikiem

The Information twierdzi, że firma Tima Cooka przygotowuje się do masowej produkcji nowego akcesorium do iPada Pro. Apple ma wkrótce wprowadzić do sprzedaży zewnętrzną klawiaturę wyposażoną w gładzik. Może ona pojawić się wraz z odświeżoną wersją tabletów Pro, jeszcze w tym roku.

Warto zauważyć, że iPadOS oferuje już obsługę myszki. Do tabletu podłączymy zarówno bezprzewodową, jak i z wykorzystaniem przejściówki, również myszkę z kablem. Ponadto, niezależny producent Brydge rozpoczął wstępne zamówienia na własne akcesorium z podświetlanymi klawiszami i gładzikiem. Co więcej, Brydge ma w planach wypuszczenie samodzielnego gładzika.

Owszem, mimo oficjalnego wsparcia dla myszki, iPadOS najwygodniej obsługuje się z wykorzystaniem dotykowego wyświetlacza. Jednak gładzik lub myszka mogą znaleźć zastosowanie w określonych scenariuszach, a także w wybranych aplikacjach. Niewykluczone również, że Apple z najbliższą dużą aktualizacją oprogramowania wprowadzi dodatkowe usprawnienia w kwestii nawigowania kursorem po systemie.

Wypuszczenie nowego akcesorium będzie kolejnym znakiem, że firma z Cupertino faktycznie w tabletach widzi urządzenia bliższe komputerom. Bez obaw, Maki nie znikną, ale iPady staną się jeszcze ciekawszą alternatywą dla laptopów z macOS. Nie należy spodziewać się zbyt atrakcyjnej ceny. Za obecną klawiaturę Smart Keyboard Folio dla 11-calowego iPada Pro musimy zapłacić 849 zł w oficjalnym sklepie Apple. Możliwe, że wersja z gładzikiem będzie jeszcze droższa.

źródło: The Information, Engadget