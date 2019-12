Tak będą wyglądać nowe iPady Pro od Apple

Ostatnie iPady Pro zadebiutowały pod koniec października 2018 roku, więc zupełnie naturalne, że spodziewaliśmy się premiery kolejnej generacji w ostatnich miesiącach 2019 roku. Apple ze znanych tylko sobie względów zdecydowało się jednak przenieść ją na 2020 rok. Mimo to, wiemy już, jak będą wyglądać najnowsze iPady dla bardziej wymagających użytkowników.

Tak będą wyglądać nowe iPady Pro

W przypadku ostatnich iPadów Pro (tych z 2018 roku) Apple zdecydowało się na poważne zmiany w kwestii ich designu. Producent zrezygnował bowiem z charakterystycznego dla swoich tabletów wzornictwa i postawił na bardziej „kanciastą” bryłę z o wiele węższymi ramkami dookoła ekranu (co pociągnęło za sobą usunięcie czytnika linii papilarnych Touch ID i zastąpienie go modułem z Face ID). Dużą nowością było też zastosowanie portu USB-C zamiast złącza Lightning.

Już od osobistych preferencji i gustu zależy, czy komuś taka zmiana się podoba, czy nie, ale wszystko wskazuje na to, że Apple zastosuje podobny zabieg w przypadku nowych iPadów Pro, których premiera podobno zaplanowana jest na marzec 2020 roku. Amerykanie planują zaprezentować dwa modele: jeden z 11-calowym wyświetlaczem i drugi z ekranem o przekątnej 12,9 cala. Mimo podobieństwa do tabletów z 2018 roku, nadchodzące nowości będą miały całkowicie nowy aparat główny. Designem przypomina on aparaty w iPhone’ach 11 Pro i 11 Pro Max i niewykluczone, że producent zastosuje identyczną konfigurację w iPadach, tzn. standardowy obiektyw, obiektyw szerokokątny i tzw. teleobiektyw.

Nowe iPady Pro będą więc pierwszymi na rynku tabletami z potrójnym aparatem na panelu tylnym i jednocześnie tak zaawansowanym modułem. Nic bowiem nie wskazuje na to, aby inni producenci mieli podobne plany w tej kwestii, nawet jeśli wprowadzili do sprzedaży urządzenia z podwójnymi aparatami (Honor Waterplay 8 i Samsung Galaxy Tab S6). Co więcej, istnieje prawdopodobieństwo, że Apple przygotuje także zieloną wersję kolorystyczną, podobną do tej, w jakiej są już dostępne iPhone’y 11 Pro i 11 Pro Max.

@OnLeaks informuje też, że iPad Pro 11 2020 ma mieć wymiary 248×178,6×5,9 mm (7,8 mm uwzględniając wystający aparat na panelu tylnym). Tablet będzie więc minimalnie większy od swojego poprzednika, który mierzy 247,6×178,5×5,9 mm.

Źródło: @OnLeaks, iGeeksBlog.com