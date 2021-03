T-Mobile wprowadza nowe taryfy z internetem 5G. Nawet 150 GB w abonamencie!

W miniony poniedziałek T-Mobile poinformowało o udostępnieniu technologii 5G użytkownikom ofert na kartę, a dziś operator ogłosił wprowadzenie nowych taryf na abonament, które dają dostęp do sieci piątej generacji oraz pakiety internetu nawet do 150 GB.

Według ostatnich danych, zasięgiem sieci 5G T-Mobile objętych jest już ponad 6,3 mln mieszkańców Polski, czyli ~15% całej populacji kraju nad Wisłą. Operator zapewnia też, że będzie sukcesywnie go poszerzał, a proces ten powinien nabrać większego tempa, gdy tylko zakończy się aukcja częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz dla technologii 5G (aczkolwiek na razie trudno przewidzieć, kiedy to się stanie, bo nie została nawet rozpisana).

Nowe abonamenty z internetem 5G w T-Mobile (nowa oferta, cennik)

Operator, podobnie jak jego konkurent Plus, wprowadził właśnie do swojej oferty nowe taryfy na abonament, które dają dostęp do sieci piątej generacji i przy okazji też pokaźne pakiety internetowe.

T-Mobile przygotowało trzy nowe abonamenty, stworzone z myślą o sieci 5G. Są to taryfy: M+, L+ i XL+ za (odpowiednio) 65 złotych, 90 złotych i 120 złotych miesięcznie. We wszystkich klient ma do dyspozycji nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich w kraju oraz w roamingu w Unii Europejskiej, a także internet bez limitu danych. W przypadku tego ostatniego po wykorzystaniu określonej liczby gigabajtów (od 50 GB do nawet 150 GB) włączy się jednak tzw. lejek, tzn. ograniczenie prędkości transmisji danych do końca aktualnego okresu rozliczeniowego.

Na załączonej poniżej grafice możecie zauważyć, że w taryfie M+ operator podwoił liczbę przyznawanych klientowi gigabajtów. Podobna sytuacja ma również miejsce w abonamencie M, w którym pakiet internetowy zwiększył się do 30 GB (dotyczy nowych i przedłużanych umów). Bonus będzie obowiązywał przez cały okres umowy.

źródło: Biuro Prasowe T-Mobile Polska

Operator nie zapomina jednak o swoich obecnych klientach. Osoby, które posiadają abonament w wersji S, M i L na taryfie T, będą mogły bezpłatnie podwoić swój pakiet internetowy na jeden okres rozliczeniowy. Ma to być możliwe od 1 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem aplikacji Mój T-Mobile.

Nowe zasady brania urządzenia na raty

Operator przy okazji poinformował o zmianie zasad rozkładania płatności za urządzenie. Klienci wciąż mogą wybrać, czy chcą spłacić je w 24, czy 36 ratach 0%, ale od teraz dodatkowo mają również możliwość samodzielnego ustalenia liczby rat, a nawet ich wysokości (od 5 złotych do 200 złotych).

Jeżeli jednak zdecydują się na standardową płatność w 24 ratach z opłatą początkową, to wówczas dostaną od operatora rabat na tę ostatnią. W zależności od wybranego abonamentu, zniżka będzie mogła wynosić nawet do 800 złotych (w taryfie XL+). Na załączonych powyżej grafikach macie informację o wysokości rabatu dla każdej oferty.