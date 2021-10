Czas na gratisy! 10 GB do odebrania od T-Mobile i 5 GB od Orange

Jeśli operatorzy oddają za darmo gigabajty, to nie można tego przegapić. W tym tygodniu dostaniecie gratisy zarówno od T-Mobile, jak i od Orange.

10 GB internetu od T-Mobile

T-Mobile postanowiło, że odda klientom firmy pakiet gigabajtów, ponieważ nadarzyła się ku temu „piłkarska” okazja. W sobotę, 9 października polska reprezentacja w piłkę nożną zmierzy się z kadrą San-Mario na murawie PGE Narodowego. Następnie, zaledwie trzy dni później (12 października) rozegrają oni mecz na wyjeździe z Albanią. By w najważniejszym momencie transmisji nie zabrakło nam pakietu internetowego, Magentowi oddają klientom paczkę 10 GB.

Jak odebrać bonus? Można to zrobić po wejściu w aplikację Mój T-Mobile lub za pomocą SMS-a o treści „HF”, wysłanego pod numer 80800. Po zleceniu uruchomienia pakietu zostanie on włączony w ciągu 72 godzin. Aktywacji pakietu można dokonać od dziś aż do 12 października, do końca dnia.

Z promocji skorzystać mogą klienci oferty MIX (Frii Mix), na kartę (GO!, Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy) oraz ci posiadający abonament w T-Mobile (T, T DATA). Paczkę gigabajtów można wykorzystać w kraju – w przypadku klientów abonamentowych do końca cyklu rozliczeniowego, w MIX i ofercie na kartę zaś w ciągu 7 dni od aktywacji.

5 GB internetu od Orange

Znacznie skromniejszy pakiet danych oferują swoim klientom Pomarańczowi. Abonenci mają szansę zyskać dodatkowe 5 GB. Ponieważ jednak darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, nie narzekamy, a aktywujemy prezent.

Pakiet można odebrać, odwiedzając aplikację Mój Orange. Tam, pod zakładką „Dla Ciebie” znajdziemy skrót do aktywacji bonusu. Przysługuje on tylko klientom abonamentowym i jest ważny do końca aktualnego okresu rozliczeniowego.

Na odebranie prezentu mamy czas do wtorku 12 października. W środę w aplikacji operatora pojawi się kolejny.