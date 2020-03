Za darmo: 5 GB internetu od T-Mobile i 3 miesiące Tidala Premium dla nowych klientów

T-Mobile nie szczędzi wysiłków, by dostarczać swoim klientom regularnych paczek danych. Jak co piątek, w aplikacji operatora można aktywować darmowy pakiet internetu. A na dokładkę – 3 miesiące Tidala dla jej nowych użytkowników.

5 GB internetu dla (prawie) wszystkich w T-Mobile

Jak informują Magentowi, od momentu zamknięcia przez rząd szkół i galerii handlowych klienci T-Mobile aktywowali ponad 650 tysięcy darmowych pakietów danych. Dziś można zrobić to znowu, bo w aplikacji Mój T-Mobile odblokowano paczki z 5 GB darmowego internetu.

Tym razem z promocji, która ma swoją nową odsłonę w każdy piątek, mogą skorzystać klienci indywidualni T‑Mobile – zarówno ci, którzy posiadają abonament, jak i użytkownicy ofert MIX oraz na kartę. Klienci biznesowi są wyłączeni z akcji.

Pakiet 5 GB musimy aktywować ręcznie, w apce Mój T-Mobile. Opcja ta będzie dostępna od piątku 27 marca do niedzieli 29 marca (do końca dnia). Od momentu zlecenia aktywacji użytkownicy w ciągu 72 godzin otrzymają potwierdzenie przyznania paczki. Kiedy pakiet będzie już na koncie, klienci ofert na kartę i MIX mogą korzystać z dodatkowego limitu danych przez 7 dni, zaś w przypadku abonentów paczka ważna jest do dnia wystawienia najbliższej faktury.

Przypominam, że osoby korzystające z ofert na kartę, MIX i Heyah, wciąż mogą włączyć pakiet 7 GB, który Magentowi uruchomili przedwczoraj. Więcej informacji znajdziecie w tym wpisie.

Dostęp do serwisów Legimi i TIDAL dla klientów T‑Mobile

Oprócz pakietu gigabajtów, klienci T-Mobile mogą skorzystać z pakietów usług obejmujących dostęp do ebooków i audiobooków oraz bogatej biblioteki muzycznej.

Nowi użytkownicy aplikacji Legimi mogą dzięki Magentowym skorzystać z miesięcznej, bezpłatnej wersji testowej programu. Po tym okresie można wybrać jedną z dwóch opcji:

pakietu ebooków bez limitu (19,90 zł/30 dni)

pakietu ebooków i audiobooków bez limitu (34,90 zł/30 dni)

Pakiety aktywujemy na tej stronie partnerskiej Legimi/T-Mobile.

Podobnie rzecz się ma z aplikacją Tidal. Ci, którzy nie mieli jeszcze okazji wypróbować tego muzycznego serwisu ani aplikacji Mój T-Mobile, mogą aktywować subskrypcję Premium na stronie T-Mobile i skorzystać z bezpłatnego, 90-dniowego okresu promocyjnego. Zwykły czas testowej subskrypcji trwa miesiąc. Po tym okresie opłata wynosi 19,90 zł za 30 dni.

źródło: materiały prasowe

