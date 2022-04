Szybki podgląd plików na Windowsie, zupełnie jak na macOS? To możliwe!

macOS ma pewne narzędzie, które nazywa się Quick Look – umożliwia ono szybki podgląd wybranego obrazu. Programiści rozwijający pakiet Microsoft PowerToys wprowadzili prototyp funkcji podobnej do Quick Look w swoim oprogramowaniu, umożliwiając szybki dostęp do podglądu plików dla systemu Windows.

Reklama

Ultraszybki podgląd zdjęć dla systemu Windows

PowerToys to stworzone przez inżynierów Microsoftu narzędzie integrujące mniejsze aplikacje, które ułatwiają pracę w systemie Windows. Znajdziemy tu m.in. przydatne apki, takie jak Video Conference Mute, Keyboard Menager czy Image Resizer. Najnowsza wczesna wersja oprogramowania wprowadza jeszcze fajniejszą funkcję – szybkiego podglądu plików, zupełnie jak macOS Quick Look.

źródło: MSFT-SAM | Reddit

To dość stare narzędzie (ma na karku ponad 14 lat), którego odpowiednika bardzo brakuje na systemie Windows, a z pewnością najpopularniejszy system dla komputerów osobistych na świecie nie powinien odstawać pod tym względem. Programiści pracujący nad rozwiązaniem PowerToys we wczesnej wersji programu zaimplementowali funkcję szybkiego podglądu plików JPG, PNG i podobnych.

9.5 Ocena

Według dewloperów, narzędzie ma sprawić, że podgląd pliku ma być ładowany nawet 10-krotnie szybciej, niż w przypadku gdybyśmy mieli tradycyjnie otwierać zdjęcie – 40 ms, zamiast 400 ms. Komputer nie musi uruchamiać okna – przykładowo – ze zdjęciem w rozdzielczości 16K, którego odpalenie w aplikacji zdjęcia trwa swoje, a jedynie tworzy podgląd, który jest wystarczająco duży, aby ocenić, że mamy do czynienia z właściwym zdjęciem.

źródło: MSFT-SAM | Reddit

W przypadku starszych, mniej wydajnych komputerów czy laptopów z systemem Windows, narzędzie może zaoszczędzić właścicielowi niepotrzebnych nerwów, no i przede wszystkim nieco czasu – różnice mogą zależeć w głównej mierze od sprzętu. Najważniejsza jest jego funkcjonalność, a producenci stworzyli tu fajny sposób na zerknięcie na podgląd. Aby je wywołać, trzeba nakierować kursor na zdjęcie, a potem już tylko użyć skrótu: Shift + Spacja. Całkiem proste i przydatne.

Na koniec warto dodać, że to dopiero prototyp – ale w niedalekiej przyszłości z pewnością trafi do aplikacji. Szkoda, że Microsoft bardziej nie promuje PowerToys – z pewnością więcej użytkowników przekonałoby się do tej aplikacji.