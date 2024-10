Ilu Polaków ma mDowód w telefonie? Liczba robi wrażenie

Aplikacja mObywatel sprawiła, że cyfryzacja usług w Polsce dynamicznie przyspieszyła. Załatwianie spraw urzędowych, realizacja e-recept, opłacanie podatków, zastrzeganie numeru PESEL, zgłaszanie naruszeń środowiskowych, sprawdzanie informacji dla kierowców czy przechowywanie cyfrowych dokumentów – wszystko to można robić w obrębie jednej aplikacji. Od niedawna jest tam dostępny także mDowód, który przyciągnął do siebie miliony Polaków.

8 milionów Polaków ma już mDowód w aplikacji mObywatel

Minął już rok z kawałkiem, odkąd w aplikacji mObywatel dostępny jest mDowód, czyli cyfrowy dokument tożsamości w telefonie, który na terenie naszego kraju jest traktowany na równi z fizycznym dowodem osobistym. Można się nim legitymować w najróżniejszych sytuacjach codziennych (i mniej codziennych) – w urzędzie, w banku, na poczcie, u notariusza czy też w przychodzi lub w szpitalu.

Jeszcze na początku 2024 roku mDowód miało 6 milionów Polaków, ale teraz Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że liczba przekroczyła już 8 milionów. To oznacza, że w zaledwie kilka miesięcy na wyrobienie takiego cyfrowego dokumentu zdecydowały się kolejne 2 miliony osób. Rozwiązanie szybko więc zyskuje na popularności i korzysta z niego już około 50% wszystkich użytkowników aplikacji mObywatel.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Pamiętaj, że mDowód to nie dowód osobisty, choć w Polsce jest tak samo ważny

Aby korzystać z mDowodu, konieczne jest jego wyrobienie – nie jest to bowiem cyfrowa kopia dowodu osobistego, lecz odrębny dokument (ma własną serię, numer i termin ważności). Uzyskać go może każdy obywatel Polski, który ukończył 13. rok życia, ma ważny dowód osobisty i profil zaufany oraz smartfon z zainstalowaną aplikacją mObywatel.

Co ważne, po aktywacji mDowodu w aplikacji można z niego korzystać także bez dostępu do internetu. Sprawia to, że można się nim komfortowo legitymować w najrozmaitszych miejscach i sytuacjach. Należy tylko pamiętać o tym, że dokument ten nie jest honorowany za granicą (choć są plany, by w bliższej lub dalszej przyszłości uległo to zmianie). Druga kwestia, którą warto mieć na uwadze, to konieczność odnawiania certyfikatu raz na rok – przypomniano o tym w oficjalnym komunikacie.