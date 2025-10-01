Nowe słuchawki SteelSeries wpędzą rywali w kompleksy

Marka Steelseries zaprezentowała właśnie nowy model flagowych słuchawek dla graczy. Arctis Nova Elite to wszechstronny zestaw, który wzbudzi zazdrość nie tylko grających, ale też audiofilów i przede wszystkim konkurencji.

Specyfikacja Steelseries Arctis Nova Elite

Widać, że producent nie wstydzi się ani jednego fragmentu związanego z parametrami technicznymi swoich słuchawek. Dźwięk wysokiej jakości płynie z 40-milimetrowych przetworników z włókna węglowego, których zakres odtwarzanych częstotliwości mieści się w zakresie 10 Hz – 40 kHz. Podobną wartość oferował model Nova Pro Wireless, jednak tylko po połączeniu się ze źródłem za pomocą kabla. Impedancja wynosi 38 ℧, a poziom ciśnienia akustycznego – 101 dBSPL.

Steelseries Arctis Nova Elite (Źródło: Steelseries)

Czymś, czego jeszcze świat gamingowych słuchawek jeszcze nie widział, jest natomiast przyznanie Arctis Nova Elite certyfikatu Hi-Res Audio Wireless – swoiste potwierdzenie jakości dźwięku wydobywającego się z urządzenia. Zaskakującą wydajność bez użycia kabla osiągnięto, stosując transmisję 24-bit/96 kHz zarówno poprzez komunikację radiową w paśmie 2,4 GHz, jak i Bluetooth 5.3, wspierając dodatkowo kodeki LC3, SBC i LC3+.

Słuchawki Steelseries Arctis Nova Elite to technologiczny popis

Steelseries Arctis Nova Elite wypełniono, jak na 2025 rok przystało, szeregiem technologii ułatwiających życie. GameHub wraz z OmniPlay umożliwia równoczesne podłączenie komputera i konsol do słuchawek oraz miksowanie dźwięku z maksymalnie czterech źródeł w tym samym czasie, nie tracąc jakości dźwięku z każdym kolejnym podpiętym urządzeniem. Wbudowany ANC redukuje do 89% hałasu zewnętrznego, a mikrofon ClearCast Gen 2.X jest w stanie wyłapać za pomocą AI Noise Rejection do 97% niechcianych dźwięków otoczenia.

Wisienką na torcie jest system Infinite Power, który – dzięki zastosowaniu podwójnego akumulatora – umożliwia wyjęcie jednego ogniwa, umieszczenie go w ładowarce i późniejszą podmianę bez wyłączania słuchawek. Oznacza to teoretycznie nieograniczony czas pracy na baterii pod warunkiem ładowania akumulatorów w międzyczasie – jeden akumulator wystarcza na 30 godzin grania, a pełne ładowanie trwa około 180 minut. Dodatkowe cztery godziny pracy uzyskuje się natomiast po zaledwie 15 minutach ładowania ogniwa.

Wysokiej jakości dźwięk i technologia muszą iść w parze z wykończeniem. Steelseries zdaje sobie z tego sprawę, dlatego za stylistykę słuchawek odpowiada projektant Jacob Wagner, a w każdym centymetrze czuć przyłożenie się do kwestii materiałów – ramę i pokrętło wykonano z metalu, a nauszniki wypełnione są pianką z pamięcią kształtu.

Ile kosztują słuchawki Steelseries Arctis Nova Elite? Dużo…

Jeżeli jeszcze nie usiedliście, dobrze Wam teraz radzę. Pora bowiem przejść do dostępności i ceny. Steelseries Arctis Nova Elite można już kupić na oficjalnej stronie producenta i wybranych sklepach z elektroniką. Ceny zaczynają się od zawrotnej w tej kategorii sprzętów kwoty 2699 złotych, ale czego się nie robi, żeby bezprzewodowo posłuchać muzyki w wysokiej jakości i słyszeć więcej od innych w trakcie rozgrywki.