Suunto 7 z NFC i Google Pay dostaje dużą aktualizację, która dodaje m.in. śledzenie snu

Wszechstronny smartwatch obsługujący NFC i Google Pay, działający na Wear OS, będzie jeszcze lepszy. Stanie się to za sprawą dużej aktualizacji, jaka zostanie wydana w drugiej połowie kwietnia. Dzięki niej, smartzegarek od fińskiego producenta zyska sporo nowych funkcji, takich jak śledzenie snu czy dokładna nawigacja.

Suunto 7 zyska brakujące funkcje

Suunto 7 to świetny smartwatch, jednak już po wyjęciu z pudełka okazywało się, że brakuje mu kilku dość istotnych dla smartzegarków funkcji. Na szczęście, ten problem już niedługo zniknie, a siódma generacja fińskiego smartwatcha stanie się łakomym kąskiem dla wszystkich szukających balansu między sportem a codziennym użytkowaniem.

Suunto 7 fot. Tabletowo.pl

Wszystko to dzięki dużej aktualizacji, która ma być udostępniona już za nieco ponad dwa tygodnie. Jedną z najważniejszych nowości jest dodanie śledzenia snu, którego wcześniej brakowało. W dzisiejszych czasach jest to niemal standardem nie tylko w smartwatchach, ale i opaskach sportowych kosztujących nieco ponad 100 złotych. Nowa funkcja umożliwi przeprowadzenie szczegółowej analizy snu obejmującej długość, jakość i fazy snu.

Druga nowość powinna zaciekawić szczególnie zapalonych sportowców i wszystkich potrzebujących regularnego monitorowania pracy serca – mowa o całodobowym pomiarze tętna. Zebrane wyniki są przesyłane do aplikacji Suunto, która przedstawi je za pomocą czytelnego i przejrzystego wykresu.

Kolejnym punktem aktualizacji jest funkcja nazwana „Zasoby ciała”, czyli coś podobnego do Body Battery z zegarków Garmin. Opcja ta łączy dane dotyczące snu, dziennej aktywności i stresu, aby oszacować, w jakim stanie znajduje się nasz organizm. Dzięki niej dowiemy się, czy dziś jest dobry dzień na ćwiczenia, czy może przyda nam się nieco odpoczynku.

Listę nowości zamykają alerty nawigacji, zakręt po zakręcie dostarczanej przez komoot.

Suunto 7 fot. Tabletowo.pl

Nowa aktualizacja smartwatcha Suunto 7 ma być wprowadzona do obiegu od 19 kwietnia. Natomiast już 21 kwietnia do sprzedaży ma trafić jego specjalna wersja „Titanum Edition”, która dostępna jest w przedsprzedaży na Amazonie.

Jeśli szukacie smartwatcha, który zmotywuje Was do wiosennej aktywności, Suunto 7 wydaje się być świetnym wyborem, bowiem jest idealnym połączeniem między zegarkiem sportowym a takim do użytku codziennego. Dodatkowo, dzięki nadchodzącej aktualizacji, zyska ciekawe funkcje, które tylko wzmocnią jego wartość i użyteczność.

Jeśli chcecie dowiedzieć się o nim więcej, zajrzyjcie do recenzji napisanej przez Tomka.