Silnik elektryczny zamiast boxera. Subaru zapowiedziało nowy samochód

Najwidoczniej Subaru nie zamierza zostać w tyle. W związku z tym, japoński producent wprowadzi samochód idealnie wpisując się w obecne trendy, prezentując elektrycznego SUV-a.

Przed elektryfikacją raczej nie ma ucieczki

Z czym kojarzy się głównie marka Subaru? Najpewniej wielu fanów motoryzacji odpowie, że z silnikami o przeciwległych cylindrach. Ich pracę można porównać do dwóch bokserów odwróconych do siebie plecami, którzy wyprowadzają ciosy proste. To jedne z ciekawszych silników, również ze względu na dość charakterystyczny dźwięk przez nie wydawany.

Reklama

Niestety w niedalekiej przyszłości silniki boxer będą coraz rzadszych widokiem na naszych ulicach, które zostaną wypełnione elektrykami. Nie będzie to gorsza motoryzacja, ale z pewnością nudniejsza pod względem akustycznym.

Warto dodać, że nie tylko ulice zrobią się cichsze, ale znacznie częściej będziemy widzieć na nich SUV-y. Większość ostatnio prezentowanych elektrycznych samochódów należy właśnie do tego segmentu – BMW iX3, Mercedes EQC czy Audi e-tron. Ewentualnie mamy do czynienia z równie modnymi crossoverami – takimi jak Volkswagen ID.4.

Subaru nie zamierza być „odmieńcem”. Jak już wcześniej wspomniałem, nadjeżdża elektryczny SUV z Japonii.

Zapowiedź elektrycznego modelu Subaru Solterra EV

Japoński producent opublikował zwiastun elektrycznego SUV-a o nazwie Solterra EV. Nie poznaliśmy jeszcze zbyt wielu szczegółów, a także nie otrzymaliśmy dokładniejszego podglądu wzornictwa, ale obecne informacje wskazują, że nowy samochód wizualnie będzie zbliżony do innych SUV-ów firmy.

Wiemy jednak, że zostanie wykorzystana platforma tworzona wraz z Toyotą. Znajdzie się ona również w modelu bZ4X. Platforma przeznaczona jest wyłącznie dla samochodów elektrycznych, co zapowiada nisko zlokalizowany, spory pakiet akumulatorów. Należy jeszcze oczekiwać całkiem dobrych właściwości jezdnych, niewykluczone, że w przypadku Subaru nastawionych na bardziej sportowe odczucia.

Nowy elektryk Subaru zadebiutuje dopiero w 2022 roku. Ma on pojawić się w Japonii, Stanach Zjednoczonych, a także w Europie. Jak najbardziej kupimy go również w Polsce. Oczywiście nie będzie to eksperyment, ale zapowiedź zauważalnej elektryfikacji całej gamy japońskiej firmy. Osobiście chętnie zobaczyłbym elektryczną wersję kultowego modelu Impreza.