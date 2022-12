Stwórz swoją grę. Teraz za darmo

Marzyłeś kiedyś o stworzeniu swojej gry, ale nie wiedziałeś, jak się za to zabrać? Albo po prostu chciałbyś spróbować z zajawki? Jeżeli tak, to świetnie się składa, ponieważ Epic Games Store rozdaje RPG in a Box za darmo!

RPG in a Box za darmo

Epic Games Store co tydzień ma dla nas co najmniej jedną, darmową grę. Zazwyczaj są to jednak dwa tytuły i tak też będzie tym razem. Od czwartku, 1 grudnia 2022 roku, od godziny 17:00 będziesz mógł odebrać za friko m.in. RPG in a Box, czyli darmowy symulator tworzenia gry RPG. Brzmi świetnie, prawda? W końcu który zajawkowy gracz nie chciałby spróbować stworzyć własnej produkcji?!

Grafika w RPG in a Box nie powala, ale z drugiej strony trzeba dalej mieć na uwadze, że ma tu przede wszystkim chodzić o dobrą zabawę, poznanie samej mechaniki tworzenia gry oraz zaprogramowanie elementów i tego, jak mają działać i wchodzić w interakcje między sobą.

Warto pamiętać, że RPG in a Box zostało stworzone z myślą o nowicjuszach, zajawkowiczach i mamy się dobrze bawić, więc nie trzeba posiadać żadnej wiedzy o programowaniu lub modelowaniu obiektów, postaci i innych przedmiotów. Do tego zapewnia spory zakres personalizacji każdej rzeczy!

Fort Triumph dołącza do grona darmówek

Drugą, darmową produkcją od Epic Games Store będzie Fort Triumph. Czym jest ta gra? To wydana w 2021 roku mieszanka RPG i strategii, polegająca na turowej walce X-COM. W Fort Triumph musimy budować swoje miasta, gromadzić przedmioty oraz artefakty i sukcesywnie się rozwijać.

Finalny cel można osiągnąć na wiele sposobów, na przykład podnosząc poziom postaci, a tym samym jej możliwości czy też wpływając w strategiczny sposób na otoczenie. All in! Games, które jest wydawcą gry, oddało w ręce graczy wiele możliwości i warto z nich skorzystać!

Pamiętaj, że jeszcze tylko dziś, tj. 1 grudnia 2022 roku, do godziny 16:59 możesz odebrać za free jeszcze Star Wars: Squadrons, czyli symulator, który pozwoli Ci stać się Hanem Solo!