Stwórz sobie wymarzony zegarek. Dzisiaj to żaden problem

Choć projektanci zegarków dwoją się i troją, by sprostać oczekiwaniom użytkowników, nierzadko trudno jest jednak znaleźć ten idealny model dla siebie. Swatch chce zmienić zasady gry, wykorzystując w tym celu rozwiązanie, które dokonało tego już w wielu innych obszarach – sztuczną inteligencję.

Swatch pozwoli Ci zaprojektować wymarzony zegarek

Firma Swatch udostępniła narzędzie AI-DADA, które umożliwia zaprojektowanie zegarka przy pomocy sztucznej inteligencji. Użytkownik nie musi mieć żadnych zdolności twórczych – wystarczy, że napisze (w maksymalnie 300 znakach), jaki efekt chciałby osiągnąć, a po upływie maksymalnie dwóch minut na ekranie pojawi się wygenerowany na tej podstawie motyw. Za każdym razem jest to niepowtarzalny projekt.

W kolejnym kroku użytkownik może wybrać jedną z sześciu wersji mechanizmu (trzy warianty kolorystyczne i – w ramach każdego z nich – opcje z indeksami lub bez). Następnie zaś można przejść do składania zamówienia. Usługa działa także w Polsce, a cena takiego zegarka wynosi 805 złotych.

Screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Cena może nie wydawać się wysoka, ale warto mieć świadomość, że bazą dla tego zegarka jest model New Gent, który w standardowych wersjach kolorystycznych kosztuje 210-405 złotych. Biorąc to pod uwagę, dopłata za personalizację wydaje się już olbrzymia. Z drugiej jednak strony możesz pochwalić się zegarkiem, jakiego nikt inny nie ma – aby to podkreślić, na kopercie urządzenia producent umieszcza napis „1/1”.

Jak radzi sobie sztuczna inteligencja AI-DADA?

AI-DADA jest narzędziem wytrenowanym na dziedzictwie marki Swatch oraz dziełach sztuki ulicznej. Warto mieć tego świadomość, bo właśnie w tym kierunku podążają generowane przez nie projekty.

Spróbowałem sam stworzyć kilka zegarków i… o ile efekty są całkiem niezłe, to wprowadzany opis jest traktowany luźno. Raczej nie sprawdza się narzucanie własnych pomysłów, a jedynie nakierowywanie. Jak możesz zobaczyć na przykładzie czerwonego modelu – AI nie zawsze też rozumie założenia.

Zegarki Swatch wygenerowane przez AI (screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Jeśli chcesz zabrać się za projektowanie, przejdź na stronę Swatch. Wiedz tylko, że konieczne jest posiadanie konta (można je bezpłatnie założyć). I jeszcze jedna uwaga: obowiązuje limit, zgodnie z którym każdego dnia można utworzyć maksymalnie 3 projekty.