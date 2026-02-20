Godnie otwierali erę PlayStation 5. Sony odwdzięcza się zamknięciem

Nie każdy zespół może dorobić się sławy na autorskich produkcjach. Niewielkie studio wykonywało od lat kawał dobrej roboty dla Sony. Niestety, beneficjent pracy Bluepoint Games będzie również jego katem.

Czym zasłynęło Bluepoint Games?

Historia zespołu, założonego w 2006 roku przez Andy’ego O’Neila ii Marco Thrusha, jest o tyle specyficzna, że ich pierwszy tytuł – wydana w tym samym roku strzelanka Blast Factor – był zarazem jedyną autorską produkcją. Przez ostatnie dwie dekady zespół zajmował się głównie odświeżaniem klasyków Sony.

Pierwszą ważną pracą Bluepoint Games było odświeżenie dwóch pierwszych części God of War na PlayStation 3 w 2009 roku. Przy okazji przypomnę, że od ostatniego State of Play z 12 lutego 2026 roku wiemy, że cała trylogia doczeka się remake’u. O tym, że Sony powierzało zespołowi swoje najważniejsze marki świadczy fakt, że dwukrotnie przygotowali oni remaster Shadow of the Colossus – raz na PS3 i raz na PlayStation 4 oraz kompilację przygód Nathana Drake’a na PS4 – Uncharted: The Nathan Drake Collection. Z błogosławieństwem Konami przygotowali natomiast Metal Gear Solid HD Collection – remaster kilku kultowych części serii Metal Gear z ery PS2 i PSP.

Demon’s Souls – ostatnie dzieło Bluepoint

Ostatni raz amerykańskie studio współpracowało z Sony przy okazji remake’u Demon’s Souls – kultowej gry z ery PlayStation 3, opracowanej przez FromSoftware, która zapisała się złotymi zgłoskami w historii gier wideo. Choć część malkontentów narzekała na odejście od stylu oryginału, gra zebrała bardzo wysokie noty od recenzentów i do dziś jest jednym z niewielu tytułów na wyłączność dla PlayStation 5.

No i chyba nie muszę wspominać jako naczelny soulsiarz, że to musiał być mój drugi splatynowany tytuł na PS5 – palmę pierwszeństwa dzierży Astro’s Playroom ;)

Demon’s Souls (źródło: Bluepoint Games | Sony)

30 września 2021 roku Sony Interactive Entertainment przejęło Bluepoint Games, które zajęło się produkcją gry-usługi. Po klapie, jaką okazał się Concord, tytuł został anulowany w styczniu 2025 roku.

Jeżeli ktokolwiek liczył, że studio zajmie się jeszcze jakimś godnym projektem – pokroju remasteru/remake’u Bloodborne’a – tak się nie stanie. Na łamach Bloomberga Jason Schreier poinformował o decyzji Sony – Bluepoint zostaje zamknięte, a w marcu 2026 roku pracę straci około 70-osobowy zespół. Przedstawiciel japońskiego giganta zapytany przez serwis PCGamer potwierdził decyzję zarządu.

Pomimo nienajlepszej kondycji Xboksa widać wyraźnie, że Sony również nie potrafi odnaleźć się w nowej dekadzie. Gry-usługi wcale nie okazały się kurami znoszącymi złote jaja, a od Japończyków oczekuje się czegoś więcej niż odświeżania gier z poprzedniej generacji.

Coś czuję, że nadchodzący Marathon może okazać się „być albo nie być” dla innego studia Sony – Bungie.