XXI wiek na studiach. Nadchodzi wielka zmiana

Fizyczne dyplomy ukończenia studiów i uzyskania stopni naukowych odchodzą do lamusa. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce, żeby dokumenty te wydawane były przede wszystkim w wersji elektronicznej, a o papier będzie trzeba poprosić.

Kończysz studia? Dyplom najpierw znajdziesz w mObywatelu

Obecnie po ukończeniu studiów czy też uzyskaniu stopnia naukowego otrzymuje się fizyczny dyplom, stanowiący potwierdzenie tego faktu. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało jednak, że od 2026 roku będzie to wyglądało inaczej. Papierowy dokument otrzyma wyłącznie absolwent, który specjalnie o to zawnioskuje. Dobra wiadomość jest taka, że będzie się to odbywać nieodpłatnie.

To element procesu cyfryzacyjnego w naszym kraju. Dokument – w wersji elektronicznej – od razu trafi bowiem do systemu cyfrowego i znajdziesz go w aplikacji mObywatel. To duża zmiana w schemacie wydawania dyplomów potwierdzających ukończenie studiów oraz uzyskanie stopni naukowych, takich jak doktor czy doktor habilitowany.

Centralnym repozytorium dyplomów w cyfrowej wersji będzie system POL-on. Każdy trafiający tam dokument otrzyma kwalifikowaną pieczęć elektroniczną oraz znacznik czasu – dla potwierdzenia autentyczności i zwiększenia bezpieczeństwa. Dostęp do niego będą mieli absolwenci, jak również uczelnie, instytucje naukowe oraz inne upoważnione instytucje.

Obowiązek wydawania dyplomów w postaci elektronicznej będzie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Wniosek o wydanie dokumentu papierowego należy złożyć w ciągu 30 dni od uzyskania wersji cyfrowej, a w przypadku starszych dyplomów – w ciągu maksymalnie 10 lat od dnia ukończenia studiów.

Kierunek: cyfryzacja

Przedstawiciele resortu nauki przekonują, że zapewni to szybszy i wygodniejszy dostęp do dyplomów naukowych. Cyfrowe repozytorium pozwoli bowiem na ich podgląd w każdym miejscu i czasie. To też kolejny krok na drodze do uczynienia z aplikacji mObywatel wszechstronnej platformy przydatnej dla każdego Polaka.

Całkiem niedawno, bo w kwietniu 2025 roku, udostępniona została nowa wersja mObywatela z kilkoma przydatnymi nowościami. Aktualnie trwają także prace nad wprowadzeniem w aplikacji legitymacji nauczyciela, komornika, doradcy podatkowego i osoby niepełnosprawnej, modułu mStłuczka, systemu e-Doręczeń oraz funkcji podglądu statusu wniosków.